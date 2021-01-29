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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595095662.html
В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 19 238 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:42
2021-01-29T13:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 238 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.При этом у 11,5 процента граждан — 2203 случая — болезнь протекает без симптомов. Умерли 534 человека, 26 204 человека выздоровели. Больше всего новых случаев выявили в Москве (2799), Санкт-Петербурге (2284) и Московской области (1044). Меньше всего — на Чукотке (два), в Ненецком автономном округе (семь) и в республике Тыва (12).Также отмечается, что темп прироста составляет 0,51 процента. За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 813 048 случаев, жертвами болезни стали 72 185 человек, более 3,255 миллиона выздоровели.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 100 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 101 миллион.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,8 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (девять миллионов). Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом

11:42 29.01.2021 (обновлено: 13:15 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 238 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
При этом у 11,5 процента граждан — 2203 случая — болезнь протекает без симптомов. Умерли 534 человека, 26 204 человека выздоровели.
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Больше всего новых случаев выявили в Москве (2799), Санкт-Петербурге (2284) и Московской области (1044). Меньше всего — на Чукотке (два), в Ненецком автономном округе (семь) и в республике Тыва (12).
Также отмечается, что темп прироста составляет 0,51 процента. За все время пандемии в стране зарегистрировали 3 813 048 случаев, жертвами болезни стали 72 185 человек, более 3,255 миллиона выздоровели.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 100 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 101 миллион.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,8 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (девять миллионов). Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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