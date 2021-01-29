https://ria.ru/20210129/investitsii-1595065066.html

Эксперты дали советы начинающим инвесторам

Эксперты дали советы начинающим инвесторам

Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T07:09

2021-01-29T07:09

2021-01-29T07:09

россия

андрей верников

экономика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.По мнению аналитика, после постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии - так, он рекомендует покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы. "В этой простейшей стратегии нет ничего плохого, если покупаются акции и облигации компаний, бизнес которых растет", - добавил Верников.Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также советует оценить риски перед инвестированием, хорошим ориентиром является рейтинг ценной бумаги или компании: отсутствие рейтинга вовсе или же его низкие значения сигнализируют о повышенном риске. "Я бы не советовал начинающим неопытным инвесторам рассматривать какие-либо инструменты инвестирования кроме акций и облигаций, обращающихся на бирже", - уточнил эксперт.По его словам, начинающим инвесторам вряд ли удастся быстро заработать на начальном этапе, поскольку понадобится достаточно много времени и денег для того, чтобы, в том числе совершая ошибки, научиться зарабатывать на бирже при помощи трейдинга. Чтобы четко понимать куда уйдут вложения, всем игрокам на бирже необходимо внимательно изучать документы и задавать детальные вопросы консультанту. "Инвестиции - альтернатива банковскому депозиту, но и более сложная и рискованная", - пояснил Гришунин.Директор из управляющей инвесткомпании "Альфа-капитал" Вадим Логинов отмечает, что новичкам можно рисковать, однако не следует делать ставку на 2-3 акции и быстрый заработок, поскольку фондовый рынок предрасположен для умных инвестиций на длинные горизонты, где вероятность положительного исхода превышает 90%. "Инвестиции – это очень интересное, полезное и выгодное занятие. С помощью инвестиций можно зарабатывать, сохранять и копить капитал на различные цели, в том числе более высокую пенсию. Но подходить к этому нужно очень вдумчиво", - заключил он.

https://ria.ru/20210119/investitsii-1593604204.html

https://ria.ru/20210114/investitsii-1592956263.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей верников, экономика