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https://ria.ru/20210129/investitsii-1595065066.html
Эксперты дали советы начинающим инвесторам
Эксперты дали советы начинающим инвесторам
Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:09
2021-01-29T07:09
россия
андрей верников
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.По мнению аналитика, после постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии - так, он рекомендует покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы. "В этой простейшей стратегии нет ничего плохого, если покупаются акции и облигации компаний, бизнес которых растет", - добавил Верников.Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также советует оценить риски перед инвестированием, хорошим ориентиром является рейтинг ценной бумаги или компании: отсутствие рейтинга вовсе или же его низкие значения сигнализируют о повышенном риске. "Я бы не советовал начинающим неопытным инвесторам рассматривать какие-либо инструменты инвестирования кроме акций и облигаций, обращающихся на бирже", - уточнил эксперт.По его словам, начинающим инвесторам вряд ли удастся быстро заработать на начальном этапе, поскольку понадобится достаточно много времени и денег для того, чтобы, в том числе совершая ошибки, научиться зарабатывать на бирже при помощи трейдинга. Чтобы четко понимать куда уйдут вложения, всем игрокам на бирже необходимо внимательно изучать документы и задавать детальные вопросы консультанту. "Инвестиции - альтернатива банковскому депозиту, но и более сложная и рискованная", - пояснил Гришунин.Директор из управляющей инвесткомпании "Альфа-капитал" Вадим Логинов отмечает, что новичкам можно рисковать, однако не следует делать ставку на 2-3 акции и быстрый заработок, поскольку фондовый рынок предрасположен для умных инвестиций на длинные горизонты, где вероятность положительного исхода превышает 90%. "Инвестиции – это очень интересное, полезное и выгодное занятие. С помощью инвестиций можно зарабатывать, сохранять и копить капитал на различные цели, в том числе более высокую пенсию. Но подходить к этому нужно очень вдумчиво", - заключил он.
https://ria.ru/20210119/investitsii-1593604204.html
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россия, андрей верников, экономика

Эксперты дали советы начинающим инвесторам

07:09 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянам, которые решили выйти на фондовый рынок, следует четко сформулировать свою инвестиционную цель и придерживаться ее, а также стоит определить личный предел риска, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.
"Человек должен понимать свои инвестиционные цели, например накопить на учебу, и сроки, когда эти цели должны быть достигнуты. Другим важным моментом является терпимость к риску. Для кого-то просадка 5% от входа в позицию по конкретной акции является неприемлемой, а для кого-то приемлемо и 20%. Все это индивидуально", - сказал руководитель департамента инвестгруппы "Универ капитал" Андрей Верников.
По мнению аналитика, после постановки четкой цели можно переходить к выбору инвестиционной стратегии - так, он рекомендует покупать акции и облигации каждый месяц на небольшую часть средств от заработной платы. "В этой простейшей стратегии нет ничего плохого, если покупаются акции и облигации компаний, бизнес которых растет", - добавил Верников.
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Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также советует оценить риски перед инвестированием, хорошим ориентиром является рейтинг ценной бумаги или компании: отсутствие рейтинга вовсе или же его низкие значения сигнализируют о повышенном риске. "Я бы не советовал начинающим неопытным инвесторам рассматривать какие-либо инструменты инвестирования кроме акций и облигаций, обращающихся на бирже", - уточнил эксперт.
По его словам, начинающим инвесторам вряд ли удастся быстро заработать на начальном этапе, поскольку понадобится достаточно много времени и денег для того, чтобы, в том числе совершая ошибки, научиться зарабатывать на бирже при помощи трейдинга. Чтобы четко понимать куда уйдут вложения, всем игрокам на бирже необходимо внимательно изучать документы и задавать детальные вопросы консультанту. "Инвестиции - альтернатива банковскому депозиту, но и более сложная и рискованная", - пояснил Гришунин.
Директор из управляющей инвесткомпании "Альфа-капитал" Вадим Логинов отмечает, что новичкам можно рисковать, однако не следует делать ставку на 2-3 акции и быстрый заработок, поскольку фондовый рынок предрасположен для умных инвестиций на длинные горизонты, где вероятность положительного исхода превышает 90%. "Инвестиции – это очень интересное, полезное и выгодное занятие. С помощью инвестиций можно зарабатывать, сохранять и копить капитал на различные цели, в том числе более высокую пенсию. Но подходить к этому нужно очень вдумчиво", - заключил он.
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