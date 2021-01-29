https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595189875.html

"Дворец" под Геленджиком назвали апарт-отелем

"Дворец" под Геленджиком назвали апарт-отелем

"Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, строится как гостиница, заявил журналисту телеканала "Россия 1" Александру Рогаткину РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-29T18:23

2021-01-29T18:23

2021-01-30T02:27

александр рогаткин

алексей навальный

дмитрий песков

общество

политика

россия

геленджик

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, строится как гостиница, заявил журналисту телеканала "Россия 1" Александру Рогаткину представитель застройщика.Как утверждается в репортаже, на этом месте построят "очень дорогой отель для состоятельных людей", который, по словам застройщиков, будет напоминать роскошный сочинский бутик-отель "Родина"."Мы заходим на первый этаж в один из номеров. Номера имеют несколько зон. Есть VIP, а есть обычный номер. Всего 16 номеров: 11 на втором этаже, пять на первом", — сказал представитель застройщика.Каждому VIP-номеру должны обеспечить "зональность" и отдельный вход, однако на кадрах вместо оборудованной комнаты виден пустой бетонный блок.Как рассказал РИА Новости сам автор фильма, внутрь съемочную группу пустили по разрешению владельца, имя которого попросили пока не раскрывать."Вроде они готовы потом отдельно выступить, (организовать) пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет", — отметил Рогаткин.Люди, которые сейчас находятся на объекте, пришли уже на ведущуюся стройку, добавил журналист. Как уточняется в репортаже, работы идут уже около десяти лет, объект несколько раз перепродавали."Они шесть лет назад, как они сказали, начали заниматься ремонтом, получили в таком же вот состоянии. А что было раньше — <...> десять лет назад — они не знают. <...> Там коробка уже была, соответственно", — добавил Рогаткин.Как рассказал сотрудник частного охранного предприятия, обслуживающего здание, "дворец" принадлежит одной из транспортных компаний. По словам охранника Николая, на этой территории он работает десять лет, но Владимира Путина "ни разу не видел". Как уточняется в репортаже, сотрудник ЧОПа не имеет отношения ни к ФСО, ни к ФСБ.Ранее телеграм-канал Mash опубликовал материал, из которого следует, что "дворец" находится на нулевом этапе строительства. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". На кадрах — доски, многочисленные провода, бетонные блоки и надписи: "Розетки не работают".Владимир Путин заявлял, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Как, в свою очередь, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "дворцом" в Геленджике владеет один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать их имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства подчеркивали, что были в курсе готовящихся псевдоразоблачений и информационных атак — все они имеют целью раскачку ситуации в стране.

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, алексей навальный, дмитрий песков, общество, политика, россия, геленджик