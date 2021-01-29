https://ria.ru/20210129/garmonin-1595083110.html

Сергей Гармонин: выступление Путина на ВЭФ вызвало интерес в Швейцарии

Сергей Гармонин: выступление Путина на ВЭФ вызвало интерес в Швейцарии

Почему выступление президента России Владимира Путина в ходе Всемирного экономического форума вызвало большой интерес в Швейцарии, что необходимо для изменения... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:00

2021-01-29T11:00

2021-01-29T11:00

россия

сергей гармонин

швейцария

интервью

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Почему выступление президента России Владимира Путина в ходе Всемирного экономического форума вызвало большой интерес в Швейцарии, что необходимо для изменения отношения Запада к России, хотят ли в Швейцарии закупать российскую вакцину от COVID-19, и когда российские туристы смогут вернуться в Конфедерацию, в интервью РИА Новости рассказал посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.– Сергей Викторович, насколько важным оказалось участие президента России во Всемирном экономическом форуме?– Как отметил в своем приветственном слове почетный президент ВЭФ Клаус Шваб, Россия – важная мировая держава с многолетней традицией участия во Всемирном экономическом форуме. В последнее время мир столкнулся с большим количеством серьезных проблем, и для их решения, опять же сошлюсь на слова основателя форума, нужен конструктивный, честный диалог. Именно о готовности и заинтересованности в таком диалоге и было выступление нашего президента. Хотел бы отметить, что, судя по тому, как активно речь Владимира Путина была подхвачена в социальных сетях и швейцарских СМИ, она вызвала здесь высокий интерес.– Можно ли говорить о том, что это сигнал о готовности Запада изменить свое взаимодействие с Россией?– Россия, и мы это не устаем повторять, неизменно выступает за равноправный и взаимоуважительный диалог, взаимовыгодное сотрудничество с самым широким кругом стран. Хотелось бы, чтобы такое же понимание пришло и к нашим партнерам на Западе. Как отметил в своем выступлении на форуме президент Владимир Путин, нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков, а смотреть в будущее. Сегодняшняя ситуация является явно ненормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран.– Как оценили выступление российского президента швейцарские СМИ?– Выступление вызвало здесь, в Швейцарии, как я уже говорил, высокий интерес, весьма детально излагалось и цитировалось в целом ряде публикаций СМИ. С пониманием были восприняты слова президента России о необходимости сотрудничества для поиска совместных ответов на глобальные вызовы. Примечательно, что уже непосредственно в день выступления Владимира Путина его текст, размещенный в аккаунтах посольства, набрал рекордное количество просмотров, что говорит о подчеркнутом интересе швейцарской общественности. Традиционные СМИ, в том числе ведущие газеты, посвятили этому выступлению обширные материалы. Хотелось бы надеяться, что это поспособствует изменению в лучшую сторону в целом достаточно критической по отношению к России тональности швейцарских СМИ.– У России и Швейцарии давние дружеские отношения, однако в последнее время на многие совместные проекты влияние оказывается со стороны третьих стран, в частности, США. Полагаете ли вы, что ситуация может измениться с приходом к власти новой администрации?– Вы правы: российско-швейцарские отношения традиционно носят дружественный и конструктивный характер. Между нашими странами поддерживается весьма интенсивный диалог по самому широкому кругу областей, о чем говорит насыщенный график двусторонних контактов на различных уровнях. Конечно, пандемия коронавируса наложила свой отпечаток, но весьма отрадно, что есть обоюдный настрой вернуться к их прежнему ритму. Восемнадцатого марта мы готовимся совместно отметить 75-летие восстановления дипломатических отношений – отличный повод оглянуться назад, подвести некоторые итоги и наметить пути дальнейшего развития нашего сотрудничества.Что касается влияния третьих стран. Действительно, прецеденты вмешательства третьих стран, например, в рамках проекта "Северный поток 2", имеют место. Не избежали их и некоторые швейцарские подрядчики. Тем не менее, мы рассчитываем, что Швейцария как суверенное государство будет проводить неподверженный внешнему влиянию самостоятельный курс во внешних делах. Мы ценим, что Швейцария не поддавалась и не поддается давлению со стороны "друзей России", требующих сворачивания контактов и связей с нашей страной.– Связывались ли власти Швейцарии с Россией для закупки "Спутника V"? Идут ли через посольство подобные обсуждения?– В посольство подобные обращения пока не поступали. Между тем, хотел бы акцентировать, что Россия открыта для диалога по этой теме. С момента регистрации первой из российских вакцин РФПИ заявил о готовности работать с любыми иностранными партнерами, в том числе за счет производства вакцин на их площадках. Думаю, что после сертификации российского препарата ВОЗ этот процесс получит заметное ускорение, но уже сейчас, и это важно отметить, российская вакцина разрешена к применению в 14 странах, и этот процесс идет по нарастающей. Будем рады видеть в числе партнеров РФПИ и Швейцарию. Тем более, как нам известно, многие наши соотечественники, проживающие в Швейцарии, да и некоторые швейцарцы, хотели бы привиться именно российской вакциной.– Насколько пандемия и локдауны повлияли на товарооборот и туристическое взаимодействие между нашими странами? Когда, с вашей точки зрения, российские туристы смогут вернуться в Швейцарию?– Говоря о нашей двусторонней торговле с Конфедерацией, следует заметить, что в последние годы она развивалась на фоне достаточно нестабильной ситуации в мировой экономике, не была полностью свободна от мировой политической конъюнктуры. Разумеется, негативный отпечаток на нее наложила и пандемия. Так, по данным российской таможенной статистики, двусторонний товарооборот за 10 месяцев 2020 года сократился по сравнению с тем же периодом 2019 года почти на 18%, составив 4,325 миллиарда долларов США.В то же время позитивно оцениваем развитие инвестиционного сотрудничества между нашими странами. По данным Банка России на 01.04.2020 года, прямые накопленные инвестиции из Швейцарии в Россию составили 10,702 миллиарда долларов США, из России в Швейцарию – 16,047 миллиарда долларов.Швейцарские компании (их более 300) продолжают успешно работать на российском рынке. Руководители ряда крупных швейцарских концернов входят в состав Консультативного совета по иностранным инвестициям в России при правительстве и намерены продолжать работу. Очевидно, что российский рынок был и остается привлекательным для экспортоориентированной швейцарской экономики.С момента возобновления авиасообщения с 15 августа прошлого года (хотел бы заметить, что Россия была одной из первых стран, с кем Конфедерация восстановила полеты, что является косвенным признанием эффективности наших противопандемических мер) человеческие контакты активно восстанавливаются. Понятно, что до возврата к допандемическим показателям пассажиропотока еще далеко, но начало уже положено.Что касается вопроса о том, когда российские туристы смогут вернуться в Швейцарию, то это в первую очередь зависит от швейцарских властей. Исходим из того, что как только будут отменены ограничения в Шенгенской зоне, которым Конфедерация обязана следовать, туристический поток из России восстановится.

https://ria.ru/20210127/ekonomika-1594807806.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/putin-1594971844.html

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593684628.html

https://ria.ru/20201225/volozhinskaya-1590786983.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей гармонин, швейцария, интервью