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Португальский парламент принял закон об эвтаназии
Португальский парламент принял закон об эвтаназии
Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим тяжелые страдания. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:02
2021-01-29T19:02
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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим тяжелые страдания.За проголосовали 136 депутатов, против – 78, четверо воздержались, сообщает Diario de Noticias.Согласно тексту закона, эвтаназия может применяться специалистами в области здравоохранения, если об этом просит совершеннолетний человек "в ситуации крайней степени страдания, с неизлечимой травмой" или "с неизлечимой смертельной болезнью".Эвтаназия может проводиться как в медицинских учреждениях национальной службы здравоохранения, так и в частном и социальном секторах, "которые имеют соответствующую лицензию и разрешение на оказание медицинской помощи".Для вступления закона в силу необходимо, чтобы его подписал президент Марселу Ребелу ди Соуза. Глава государства также имеет право направить его на рассмотрение Конституционного суда или наложить вето.Если закон вступит в силу, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия.
https://ria.ru/20200727/1575009577.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/evtanaziya-1582326728.html
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португалия, европа, в мире

Португальский парламент принял закон об эвтаназии

19:02 29.01.2021
 
© Fotolia / sudok1Врач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Fotolia / sudok1
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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим тяжелые страдания.
За проголосовали 136 депутатов, против – 78, четверо воздержались, сообщает Diario de Noticias.
Согласно тексту закона, эвтаназия может применяться специалистами в области здравоохранения, если об этом просит совершеннолетний человек "в ситуации крайней степени страдания, с неизлечимой травмой" или "с неизлечимой смертельной болезнью".
Эвтаназия может проводиться как в медицинских учреждениях национальной службы здравоохранения, так и в частном и социальном секторах, "которые имеют соответствующую лицензию и разрешение на оказание медицинской помощи".
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Для вступления закона в силу необходимо, чтобы его подписал президент Марселу Ребелу ди Соуза. Глава государства также имеет право направить его на рассмотрение Конституционного суда или наложить вето.
Если закон вступит в силу, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия.
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