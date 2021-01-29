https://ria.ru/20210129/evtanaziya-1595197832.html

Португальский парламент принял закон об эвтаназии

Португальский парламент принял закон об эвтаназии

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим тяжелые страдания. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:02

2021-01-29T19:02

2021-01-29T19:02

португалия

европа

в мире

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МАДРИД, 29 янв – РИА Новости. Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим тяжелые страдания.За проголосовали 136 депутатов, против – 78, четверо воздержались, сообщает Diario de Noticias.Согласно тексту закона, эвтаназия может применяться специалистами в области здравоохранения, если об этом просит совершеннолетний человек "в ситуации крайней степени страдания, с неизлечимой травмой" или "с неизлечимой смертельной болезнью".Эвтаназия может проводиться как в медицинских учреждениях национальной службы здравоохранения, так и в частном и социальном секторах, "которые имеют соответствующую лицензию и разрешение на оказание медицинской помощи".Для вступления закона в силу необходимо, чтобы его подписал президент Марселу Ребелу ди Соуза. Глава государства также имеет право направить его на рассмотрение Конституционного суда или наложить вето.Если закон вступит в силу, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия.

https://ria.ru/20200727/1575009577.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/evtanaziya-1582326728.html

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португалия, европа, в мире