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Названа идеальная диета для диабетиков
Названа идеальная диета для диабетиков
Средиземноморская диета может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:31
2021-01-29T11:31
2021-01-29T13:16
диабет
здоровье
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Средиземноморская диета может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов. Об этом Express рассказала эндокринолог Сара Брюйер.Собеседница издания сослалась на исследование ученых, целью которого было определить, как определенный рацион влияет на уровень сахара в крови человека.Специалисты отобрали 215 добровольцев с избыточным весом и недавно диагностированным диабетом второго типа. Половине из них рекомендовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров и ограниченным количеством калорий, остальные следовали низкоуглеводной средиземноморской диете, включающей большое количество морепродуктов, фруктов и овощей.Спустя четыре года 70 процентам участникам первой группы потребовалось начать прием сахароснижающих препаратов, в то время как во второй группе подобные рекомендации получили лишь 44 процента.По словам Брюйер, средиземноморская диета способна не только поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови у диабетиков, но и способствовать предотвращению развитию заболевания у здоровых людей.
https://ria.ru/20210120/glyukoza-1593844440.html
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диабет, здоровье, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Средиземноморская диета может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом
второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов. Об этом Express
рассказала эндокринолог Сара Брюйер.
Собеседница издания сослалась на исследование ученых, целью которого было определить, как определенный рацион влияет на уровень сахара в крови человека.
Специалисты отобрали 215 добровольцев с избыточным весом и недавно диагностированным диабетом второго типа. Половине из них рекомендовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров и ограниченным количеством калорий, остальные следовали низкоуглеводной средиземноморской диете, включающей большое количество морепродуктов, фруктов и овощей.
Спустя четыре года 70 процентам участникам первой группы потребовалось начать прием сахароснижающих препаратов, в то время как во второй группе подобные рекомендации получили лишь 44 процента.
По словам Брюйер, средиземноморская диета способна не только поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови у диабетиков, но и способствовать предотвращению развитию заболевания у здоровых людей.