https://ria.ru/20210129/diabet-1595093691.html

Названа идеальная диета для диабетиков

Названа идеальная диета для диабетиков

Средиземноморская диета может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:31

2021-01-29T11:31

2021-01-29T13:16

диабет

здоровье

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Средиземноморская диета может стать идеальным типом питания для тех, кто страдает диабетом второго типа и еще не нуждается в приеме сахароснижающих препаратов. Об этом Express рассказала эндокринолог Сара Брюйер.Собеседница издания сослалась на исследование ученых, целью которого было определить, как определенный рацион влияет на уровень сахара в крови человека.Специалисты отобрали 215 добровольцев с избыточным весом и недавно диагностированным диабетом второго типа. Половине из них рекомендовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров и ограниченным количеством калорий, остальные следовали низкоуглеводной средиземноморской диете, включающей большое количество морепродуктов, фруктов и овощей.Спустя четыре года 70 процентам участникам первой группы потребовалось начать прием сахароснижающих препаратов, в то время как во второй группе подобные рекомендации получили лишь 44 процента.По словам Брюйер, средиземноморская диета способна не только поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови у диабетиков, но и способствовать предотвращению развитию заболевания у здоровых людей.

https://ria.ru/20210120/glyukoza-1593844440.html

https://ria.ru/20210113/diabet-1592884860.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диабет, здоровье, общество