https://ria.ru/20210129/aktsii-1595108662.html

В Крыму оштрафовали девять человек за призывы к незаконным акциям

В Крыму оштрафовали девять человек за призывы к незаконным акциям

Девять человек оштрафованы в Крыму за призывы к несогласованным акциям, при этом одному из них суд также назначил административный арест, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:36

2021-01-29T12:36

2021-01-29T12:36

россия

алексей навальный

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Девять человек оштрафованы в Крыму за призывы к несогласованным акциям, при этом одному из них суд также назначил административный арест, сообщила пресс-служба МВД по республике.По данным полицейского главка, выявлены несколько интернет-групп в социальных сетях с размещенными призывами к выходу на несогласованную с органами государственной власти акцию протеста. "Личности авторов размещенных материалов установлены… Выявлены 9 молодых людей, причастных к размещению информации, подавляющая часть из которых – несовершеннолетние. Также установлены лица более старшего возраста, в отношении которых имеется информация о подстрекательстве подростков к размещению на своих интернет-страницах противоправных призывов", - говорится в сообщении.По результатам проверки правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"."Судом каждому из них назначен административный штраф, при этом один из задержанных по решению суда одновременно подвергнут административному аресту. За лиц, не достигших возраста административной ответственности, наказание уже понесли их родители", - добавили в полиции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210129/napadenie-1595059518.html

https://ria.ru/20210128/arest-1595036667.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, республика крым, происшествия