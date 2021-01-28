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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210128/vissarion-1594940179.html
Суд рассмотрит иск об изъятии участка у общины Виссариона 4 февраля
Суд рассмотрит иск об изъятии участка у общины Виссариона 4 февраля
Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 4 февраля по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:04
2021-01-28T13:04
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 4 февраля по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления. В начале декабря прошлого года заседание по делу было отложено до 15 января."В судебном заседании отложен перерыв до 10.10 (6.10 мск) 04.02.2021 года", - говорится в материалах картотеки суда."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
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новости - религия и мировоззрение

Суд рассмотрит иск об изъятии участка у общины Виссариона 4 февраля

13:04 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 4 февраля по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.
Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления. В начале декабря прошлого года заседание по делу было отложено до 15 января.
"В судебном заседании отложен перерыв до 10.10 (6.10 мск) 04.02.2021 года", - говорится в материалах картотеки суда.
Община Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 13:36Религия и мировоззрение
Суд по изъятию лесного участка у общины Виссариона отложен до января
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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