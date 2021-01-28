https://ria.ru/20210128/vissarion-1594940179.html

Суд рассмотрит иск об изъятии участка у общины Виссариона 4 февраля

Суд рассмотрит иск об изъятии участка у общины Виссариона 4 февраля

Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 4 февраля по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:04

2021-01-28T13:04

2021-01-28T13:04

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637510_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_c557a87c7e73c6f28892921297d81793.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв до 4 февраля по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком религиозной общиной "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), говорится в материалах дела на сайте суда.Как сообщалось, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты использования участка с нарушением условий договора - в частности, размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление отходами производства и потребления. В начале декабря прошлого года заседание по делу было отложено до 15 января."В судебном заседании отложен перерыв до 10.10 (6.10 мск) 04.02.2021 года", - говорится в материалах картотеки суда."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

https://ria.ru/20201204/vissarion-1587662329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение