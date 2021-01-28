https://ria.ru/20210128/videokarta-1594992275.html

Скупленные майнерами карты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 перегреваются

Скупленные майнерами карты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 перегреваются

Бум на добычу криптовалюты создал дефицит на видеокарты GeForce RTX 30. Оказалось, что майнерам стоит опасаться за свои фермы, построенные на этих... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:47

2021-01-28T16:47

2021-01-28T16:47

наука

криптовалюта

reddit

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nvidia corporation

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бум на добычу криптовалюты создал дефицит на видеокарты GeForce RTX 30. Оказалось, что майнерам стоит опасаться за свои фермы, построенные на этих видеоускорителях, что активно обсуждается на Reddit.В последнем обновлении популярного программного обеспечения HWiNFO64 появилась опция более точного отслеживания температуры видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Энтузиасты выяснили, что при майнинге криптовалюты Ethereum микросхемы видеоускорителя нагреваются до 110 градусов, что опасно для оборудования.Видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 оказались популярны не только у геймеров, но и у майнеров, которые выяснили, что новые адаптеры эффективнее в добыче криптовалюты. Последние готовы покупать оборудование по сильно завышенной цене. Возможно, скоро бывшие в употреблении карты наводнят вторичный рынок, а оценить остаточный ресурс видеоадаптреров, страдавших от перегрева, практически невозможно.

https://ria.ru/20210122/bitkoin-1594117068.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, reddit, компьютерные технологии, nvidia corporation, технологии