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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594991155.html
Опрос показал отношение россиян к массовой вакцинации от COVID-19
Опрос показал отношение россиян к массовой вакцинации от COVID-19
Свыше половины (57%) россиян положительно относятся к массовой вакцинации жителей страны от коронавируса, при этом социологи также отмечают снижение остроты... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:43
2021-01-28T16:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
вциом
валерий федоров
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свыше половины (57%) россиян положительно относятся к массовой вакцинации жителей страны от коронавируса, при этом социологи также отмечают снижение остроты проблем с доступностью лекарств от COVID, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров."Пятьдесят семь процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве, и она сокращается", - сказал Федоров в ходе дискуссии "Первый год COVID-19: социально-политические последствия глазами экспертов клуба "Валдай".Во время кризиса, вызванного пандемией, россияне получали помощь не только от государства, но и от волонтеров, напомнил он. "По мнению 67% опрошенных россиян, их помощь пострадавшим можно оценить как существенную, только 20% считают ее несущественной", - отметил директор ВЦИОМ.По его словам, с марта прошлого года по 25 января этого большинство россиян считали достаточными меры, которые государство принимало для предотвращения распространения коронавируса."Только в ноябре и первой половине декабря, когда началась в полную силу вторая волна пандемии, был короткий период, когда выросла группа тех, кто считает эти меры недостаточными, и эта группа даже превысила противоположную. Но это достаточно быстро кончилось, уже на рубеже нового года выросла доля тех, кто считает достаточными меры государства по борьбе с распространением коронавируса. Сегодня мы видим, что она идет вверх и достигла 56%, а красная кривая стремится вниз, сейчас она на отметке в 27%", - пояснил он.Федоров добавил, что, по мнению россиян, низшая точка уже пройдена и есть основания для оптимизма. "И есть хорошие основания ожидать, что за второй волной не придет третья, мы сможем предотвратить ее появление, либо всерьез ее ослабить, прежде всего за счет эффективных мер правительства и за счет эффективной массовой вакцинации", - резюмировал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, вциом, валерий федоров, общество

Опрос показал отношение россиян к массовой вакцинации от COVID-19

16:43 28.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на прививку от коронавируса в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
Люди в очереди на прививку от коронавируса в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свыше половины (57%) россиян положительно относятся к массовой вакцинации жителей страны от коронавируса, при этом социологи также отмечают снижение остроты проблем с доступностью лекарств от COVID, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Пятьдесят семь процентов опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве, и она сокращается", - сказал Федоров в ходе дискуссии "Первый год COVID-19: социально-политические последствия глазами экспертов клуба "Валдай".

Мы видим, что за 10 месяцев с марта прошлого по январь этого года доля тех, кто сталкивался с ситуацией, когда невозможно было купить необходимые лекарства, она не исчезла, но она несколько снизилась, с 34 до 27%, значит, острота этой проблемы тоже снижается.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции, посвященной релизу XIX рейтинга Топ-1000 российских менеджеров
Валерий Федоров
генеральный директор ВЦИОМ
Во время кризиса, вызванного пандемией, россияне получали помощь не только от государства, но и от волонтеров, напомнил он. "По мнению 67% опрошенных россиян, их помощь пострадавшим можно оценить как существенную, только 20% считают ее несущественной", - отметил директор ВЦИОМ.
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По его словам, с марта прошлого года по 25 января этого большинство россиян считали достаточными меры, которые государство принимало для предотвращения распространения коронавируса.
"Только в ноябре и первой половине декабря, когда началась в полную силу вторая волна пандемии, был короткий период, когда выросла группа тех, кто считает эти меры недостаточными, и эта группа даже превысила противоположную. Но это достаточно быстро кончилось, уже на рубеже нового года выросла доля тех, кто считает достаточными меры государства по борьбе с распространением коронавируса. Сегодня мы видим, что она идет вверх и достигла 56%, а красная кривая стремится вниз, сейчас она на отметке в 27%", - пояснил он.
Федоров добавил, что, по мнению россиян, низшая точка уже пройдена и есть основания для оптимизма. "И есть хорошие основания ожидать, что за второй волной не придет третья, мы сможем предотвратить ее появление, либо всерьез ее ослабить, прежде всего за счет эффективных мер правительства и за счет эффективной массовой вакцинации", - резюмировал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВЦИОМВалерий ФедоровОбщество
 
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