https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594980967.html
В Минздраве рассказали о мобильных пунктах вакцинации от коронавируса
В Минздраве рассказали о мобильных пунктах вакцинации от коронавируса
Мобильные пункты вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, - это четкий и продуманный элемент оказания медицинской помощи, а не какая-то... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:16
2021-01-28T16:16
2021-01-28T16:16
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, - это четкий и продуманный элемент оказания медицинской помощи, а не какая-то самодеятельность, поэтому россиянам не стоит опасаться делать в них прививки, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов."Мобильные пункты себя зарекомендовали не первый год при проведении сезонной вакцинопрофилактики гриппа. Опыт позитивный. …Наверное, есть определенные опасения, но это позволяет приблизить вакцинацию и медпомощь к населению. Мобильные пункты – это четкая методологическая работа, сертифицированный персонал, соответствующие укладки для оказания помощи, не какая-то самодеятельность", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в регионах России увеличилось в два раза и составило 2711.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, - это четкий и продуманный элемент оказания медицинской помощи, а не какая-то самодеятельность, поэтому россиянам не стоит опасаться делать в них прививки, заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Мобильные пункты себя зарекомендовали не первый год при проведении сезонной вакцинопрофилактики гриппа. Опыт позитивный. …Наверное, есть определенные опасения, но это позволяет приблизить вакцинацию и медпомощь к населению. Мобильные пункты – это четкая методологическая работа, сертифицированный персонал, соответствующие укладки для оказания помощи, не какая-то самодеятельность", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в регионах России увеличилось в два раза и составило 2711.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.