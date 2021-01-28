https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594972855.html
Голикова призвала регионы отслеживать ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Голикова призвала регионы отслеживать ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Регионы России должны отслеживать доступность записи на вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:27
2021-01-28T15:27
2021-01-28T15:27
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Регионы России должны отслеживать доступность записи на вакцинацию от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы ориентируем регионы на то, чтобы они постоянно отслеживали ситуацию с записью на вакцинацию - и доступностью самой вакцины, и доступностью записи", - сказала Голикова на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Замглавы кабмина уточнила, что правительство также рекомендовало регионам обеспечить довоз до пунктов вакцинации или организовать мобильное вакцинирование для жителей отдаленных и труднодоступных местностей, где нецелесообразно и невозможно развернуть прививочные пункты."Особое внимание мы обращаем на то, что необходимо прививать граждан старше 60 лет и тех граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном учете", - добавила Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594967890.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество