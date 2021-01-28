https://ria.ru/20210128/ubiystvo-1594950109.html

Россия выдала Боснии и Герцеговине обвиняемого в убийстве

Россия выдала Боснии и Герцеговине обвиняемого в убийстве

Россия выдала Боснии и Герцеговине гражданина, обвиняемого в убийстве кондуктора в городе Пале в Республике Сербской и скрывшегося от следствия, сообщает... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:53

2021-01-28T13:53

2021-01-28T13:53

россия

республика сербская

генеральная прокуратура рф

босния и герцеговина

в мире

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия выдала Боснии и Герцеговине гражданина, обвиняемого в убийстве кондуктора в городе Пале в Республике Сербской и скрывшегося от следствия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Министерства юстиции Боснии и Герцеговины о выдаче Никодина Комадары для привлечения к уголовной ответственности по пп. 2 п. 2 ст. 36 Уголовного кодекса Республики Сербской (убийство)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в июне 1999 года Камадара на автовокзале в городе Пале выстрелил в кондуктора, выходившего с другими пассажирами из прибывшего автобуса. Потерпевший скончался.В конце августа 1999 года в отношении Комадары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в феврале 2003 года выдан ордер на арест, и он объявлен в розыск.В Генпрокуратуре отмечают, что действия Комадары являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству России и Боснии и Герцеговины не истекли.

https://ria.ru/20201216/aferist-1589511225.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587925740.html

россия

республика сербская

босния и герцеговина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика сербская, генеральная прокуратура рф, босния и герцеговина, в мире