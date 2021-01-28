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Россия выдала Боснии и Герцеговине обвиняемого в убийстве
Россия выдала Боснии и Герцеговине обвиняемого в убийстве
Россия выдала Боснии и Герцеговине гражданина, обвиняемого в убийстве кондуктора в городе Пале в Республике Сербской и скрывшегося от следствия, сообщает... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:53
2021-01-28T13:53
россия
республика сербская
генеральная прокуратура рф
босния и герцеговина
в мире
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия выдала Боснии и Герцеговине гражданина, обвиняемого в убийстве кондуктора в городе Пале в Республике Сербской и скрывшегося от следствия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Министерства юстиции Боснии и Герцеговины о выдаче Никодина Комадары для привлечения к уголовной ответственности по пп. 2 п. 2 ст. 36 Уголовного кодекса Республики Сербской (убийство)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в июне 1999 года Камадара на автовокзале в городе Пале выстрелил в кондуктора, выходившего с другими пассажирами из прибывшего автобуса. Потерпевший скончался.В конце августа 1999 года в отношении Комадары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в феврале 2003 года выдан ордер на арест, и он объявлен в розыск.В Генпрокуратуре отмечают, что действия Комадары являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству России и Боснии и Герцеговины не истекли.
https://ria.ru/20201216/aferist-1589511225.html
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россия, республика сербская, генеральная прокуратура рф, босния и герцеговина, в мире

Россия выдала Боснии и Герцеговине обвиняемого в убийстве

13:53 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Россия выдала Боснии и Герцеговине гражданина, обвиняемого в убийстве кондуктора в городе Пале в Республике Сербской и скрывшегося от следствия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворен запрос Министерства юстиции Боснии и Герцеговины о выдаче Никодина Комадары для привлечения к уголовной ответственности по пп. 2 п. 2 ст. 36 Уголовного кодекса Республики Сербской (убийство)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, в июне 1999 года Камадара на автовокзале в городе Пале выстрелил в кондуктора, выходившего с другими пассажирами из прибывшего автобуса. Потерпевший скончался.
В конце августа 1999 года в отношении Комадары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в феврале 2003 года выдан ордер на арест, и он объявлен в розыск.
В Генпрокуратуре отмечают, что действия Комадары являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству и соответствуют п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству России и Боснии и Герцеговины не истекли.
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