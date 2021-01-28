https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html

Районы Красноярского края получили школьные автобусы и авто для медиков

Районы Красноярского края получили школьные автобусы и авто для медиков

Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам районов региона сертификаты и ключи от школьных автобусов и автомобилей для медучреждений, сообщили... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:48

2021-01-28T12:48

2021-01-28T13:43

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам районов региона сертификаты и ключи от школьных автобусов и автомобилей для медучреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона."Муниципалитеты получили 21 отечественный внедорожник для районных и межрайонных больниц (14 машин "Нива", 2 автомобиля УАЗ "Патриот", 5 автомобилей "Лада Гранта"), а также 70 новых школьных автобусов марок "ПАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ". Сегодня автомобили отправились в 33 муниципальные образования края", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что доступность медицинской помощи для жителей, а также среднего образования для детей в сельских территориях – важнейшая задача для власти региона. Техника приобретена за счет федерального бюджета."Передача автомобилей в районы нашего края – всегда приятное событие и знак того, что мы движемся вперед. В настоящее время для перевозки наших ребятишек задействовано порядка 700 автобусов – это означает, что сегодня одномоментно обновилось порядка 10% всего школьного автобусного парка. Что касается сельской медицины – это наш краевой приоритет, и обеспечение транспортом сельских врачей - лишь одно из направлений работы", - сказал глава региона во время церемонии передачи техники.Он отметил, что "медицина должна идти именно в территории, быть ближе к людям, поэтому сегодняшнее событие стало одним из элементов нашей долговременной стратегии"."Всего до 2025 года для укрепления первичного звена нашего краевого здравоохранения будет направлена очень серьезная сумма – более 30 миллиардов рублей", – подчеркнул Усс.По данным пресс-службы, в ближайшие пять лет региону предстоит большая работа по модернизации первичного звена медицинской помощи, чтобы специалисты на местах могли оказывать полный спектр медицинских услуг, использовать современное оборудование и скоростной интернет.

https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html

https://ria.ru/20210126/krasnoyarsk-1594571210.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), александр усс, красноярский край, общество