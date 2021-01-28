https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html
Районы Красноярского края получили школьные автобусы и авто для медиков
Районы Красноярского края получили школьные автобусы и авто для медиков
Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам районов региона сертификаты и ключи от школьных автобусов и автомобилей для медучреждений, сообщили... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:48
2021-01-28T12:48
2021-01-28T13:43
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
александр усс
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил главам районов региона сертификаты и ключи от школьных автобусов и автомобилей для медучреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона."Муниципалитеты получили 21 отечественный внедорожник для районных и межрайонных больниц (14 машин "Нива", 2 автомобиля УАЗ "Патриот", 5 автомобилей "Лада Гранта"), а также 70 новых школьных автобусов марок "ПАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ". Сегодня автомобили отправились в 33 муниципальные образования края", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что доступность медицинской помощи для жителей, а также среднего образования для детей в сельских территориях – важнейшая задача для власти региона. Техника приобретена за счет федерального бюджета."Передача автомобилей в районы нашего края – всегда приятное событие и знак того, что мы движемся вперед. В настоящее время для перевозки наших ребятишек задействовано порядка 700 автобусов – это означает, что сегодня одномоментно обновилось порядка 10% всего школьного автобусного парка. Что касается сельской медицины – это наш краевой приоритет, и обеспечение транспортом сельских врачей - лишь одно из направлений работы", - сказал глава региона во время церемонии передачи техники.Он отметил, что "медицина должна идти именно в территории, быть ближе к людям, поэтому сегодняшнее событие стало одним из элементов нашей долговременной стратегии"."Всего до 2025 года для укрепления первичного звена нашего краевого здравоохранения будет направлена очень серьезная сумма – более 30 миллиардов рублей", – подчеркнул Усс.По данным пресс-службы, в ближайшие пять лет региону предстоит большая работа по модернизации первичного звена медицинской помощи, чтобы специалисты на местах могли оказывать полный спектр медицинских услуг, использовать современное оборудование и скоростной интернет.
https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html
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группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), александр усс, красноярский край, общество
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
вручил главам районов региона сертификаты и ключи от школьных автобусов и автомобилей для медучреждений, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Муниципалитеты получили 21 отечественный внедорожник для районных и межрайонных больниц (14 машин "Нива", 2 автомобиля УАЗ
"Патриот", 5 автомобилей "Лада Гранта"), а также 70 новых школьных автобусов марок "ПАЗ", "ГАЗ
" и "УАЗ". Сегодня автомобили отправились в 33 муниципальные образования края", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что доступность медицинской помощи для жителей, а также среднего образования для детей в сельских территориях – важнейшая задача для власти региона. Техника приобретена за счет федерального бюджета.
"Передача автомобилей в районы нашего края – всегда приятное событие и знак того, что мы движемся вперед. В настоящее время для перевозки наших ребятишек задействовано порядка 700 автобусов – это означает, что сегодня одномоментно обновилось порядка 10% всего школьного автобусного парка. Что касается сельской медицины – это наш краевой приоритет, и обеспечение транспортом сельских врачей - лишь одно из направлений работы", - сказал глава региона во время церемонии передачи техники.
Он отметил, что "медицина должна идти именно в территории, быть ближе к людям, поэтому сегодняшнее событие стало одним из элементов нашей долговременной стратегии".
"Всего до 2025 года для укрепления первичного звена нашего краевого здравоохранения будет направлена очень серьезная сумма – более 30 миллиардов рублей", – подчеркнул Усс.
По данным пресс-службы, в ближайшие пять лет региону предстоит большая работа по модернизации первичного звена медицинской помощи, чтобы специалисты на местах могли оказывать полный спектр медицинских услуг, использовать современное оборудование и скоростной интернет.