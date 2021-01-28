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Туризм
https://ria.ru/20210128/styuardessa-1594810238.html
Стюардесса раскрыла правду, которую не говорят пассажирам
Стюардесса раскрыла правду, которую не говорят пассажирам
Стюардесса рассказала, о чем бортпроводники не говорят пассажирам, сообщает Express. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T02:02
2021-01-28T02:02
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новости - туризм
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, о чем бортпроводники не говорят пассажирам, сообщает Express.Сотрудница, которая работала в нескольких авиакомпаниях, поделилась секретами на сайте обмена контентом. Например, она рассказала, что в полете пассажиру могут дать уже использованный плед."Это только потому, что компания не предоставляет нам достаточно свежих одеял и подушек", — пояснила стюардесса. По ее словам, путешественники будут чувствовать себя более комфортно, если захватят свои личные вещи для удобства.Также, она отметила, что самолет, скорее всего, далеко не так чист, как рассчитывают туристы."Мы не можем точно сказать вам, когда была произведена последняя тщательная уборка", — написала бортпроводница.По ее словам, во время транзита пылесосят только ковер, пополняют унитазы и обрабатывают поверхности чистящими средствами.Именно по этой причине путешественникам настоятельно рекомендуется не снимать обувь в полете.Также она посоветовала не думать слишком хорошо о бортовом питании. "Мы не будем говорить вам, что еда, которой вы только что пообедали, была совершенно нездоровой", — поделилась стюардесса.Также, по ее словам, пассажиры, вероятно, никогда не узнают все факты о об опоздании рейса."Мы не скажем вам, насколько ваш самолет на самом деле задерживается, — написала она. — Если у вас есть стыковочный рейс, и вы можете не успеть из-за короткого транзита, то мы определенно не скажем вам". Также она рассказала, что бортпроводники никогда не обсуждают пассажиров с другими туристами, такова политика конфиденциальности.
https://ria.ru/20210127/styuardessa-1594662731.html
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туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, пассажиры, новости - туризм

Стюардесса раскрыла правду, которую не говорят пассажирам

02:02 28.01.2021
 
© Depositphotos / nelyninellСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Depositphotos / nelyninell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, о чем бортпроводники не говорят пассажирам, сообщает Express.
Сотрудница, которая работала в нескольких авиакомпаниях, поделилась секретами на сайте обмена контентом. Например, она рассказала, что в полете пассажиру могут дать уже использованный плед.
"Это только потому, что компания не предоставляет нам достаточно свежих одеял и подушек", — пояснила стюардесса. По ее словам, путешественники будут чувствовать себя более комфортно, если захватят свои личные вещи для удобства.
Также, она отметила, что самолет, скорее всего, далеко не так чист, как рассчитывают туристы.
"Мы не можем точно сказать вам, когда была произведена последняя тщательная уборка", — написала бортпроводница.
По ее словам, во время транзита пылесосят только ковер, пополняют унитазы и обрабатывают поверхности чистящими средствами.
Именно по этой причине путешественникам настоятельно рекомендуется не снимать обувь в полете.
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Стюардесса рассказала о самом тяжелом полете в жизни
Также она посоветовала не думать слишком хорошо о бортовом питании. "Мы не будем говорить вам, что еда, которой вы только что пообедали, была совершенно нездоровой", — поделилась стюардесса.
Также, по ее словам, пассажиры, вероятно, никогда не узнают все факты о об опоздании рейса.
"Мы не скажем вам, насколько ваш самолет на самом деле задерживается, — написала она. — Если у вас есть стыковочный рейс, и вы можете не успеть из-за короткого транзита, то мы определенно не скажем вам".
Также она рассказала, что бортпроводники никогда не обсуждают пассажиров с другими туристами, такова политика конфиденциальности.
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