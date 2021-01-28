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Правительство подготовило новую стратегию развития лесного комплекса
Правительство подготовило новую стратегию развития лесного комплекса
Кабмин подготовил новую стратегию развития лесного комплекса, основные ее усилия будут направлены на формирование в РФ добавленной стоимости, заявил... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:43
2021-01-28T12:44
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кабмин подготовил новую стратегию развития лесного комплекса, основные ее усилия будут направлены на формирование в РФ добавленной стоимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства."Правительство подготовило новую редакцию стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Мы ее подробно обсудили на совещании с моими заместителями в понедельник. Это комплексный документ. Его главная цель - повысить эффективность лесной отрасли, удвоить ее вклад в ВВП страны, способствовать дальнейшему развитию нашей экономики. В том числе в рамках достижения национальных целей и решения других задач, которые были определены президентом. Основные усилия будут направлены на то, чтобы большая часть добавленной стоимости при переработке древесины формировалась на территории нашей страны", - сказал он.
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михаил мишустин, экономика

Правительство подготовило новую стратегию развития лесного комплекса

12:43 28.01.2021 (обновлено: 12:44 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кабмин подготовил новую стратегию развития лесного комплекса, основные ее усилия будут направлены на формирование в РФ добавленной стоимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"Правительство подготовило новую редакцию стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Мы ее подробно обсудили на совещании с моими заместителями в понедельник. Это комплексный документ. Его главная цель - повысить эффективность лесной отрасли, удвоить ее вклад в ВВП страны, способствовать дальнейшему развитию нашей экономики. В том числе в рамках достижения национальных целей и решения других задач, которые были определены президентом. Основные усилия будут направлены на то, чтобы большая часть добавленной стоимости при переработке древесины формировалась на территории нашей страны", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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