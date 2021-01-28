https://ria.ru/20210128/ssha-1594992438.html
В США сообщили о рекордном снижении ВВП
В США сообщили о рекордном снижении ВВП
ВВП США в 2020 году, согласно первой оценке, снизился на 3,5%, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:47
2021-01-28T16:47
2021-01-28T21:13
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВВП США в 2020 году, согласно первой оценке, снизился на 3,5%, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Снижение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года - тогда показатель опустился на 2,5%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения ВВП США на 3,6% в 2020 году.ВВП США в четвертом квартале 2020 года, по первой оценке, вырос на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков. При этом в первом квартале экономика США снизилась на 5% в пересчете на год, во втором - упала на рекордные 31,4%, а в третьем - выросла также на рекордные 33,4%.Реальные темпы роста потребительских расходов в США за четвертый квартал, по первой оценке, составили 2,5% в пересчете на год после роста третьего квартала на 41%.В то же время, по предварительной оценке, в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале снизилась на 2,5%. В первом квартале 2020 года в годовом выражении был рост на 0,3%, во втором - падение на 9%, в третьем - снижение на 2,8%.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
https://ria.ru/20210127/ssha-1594855081.html
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министерство торговли сша, сша, в мире, экономика
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
ВВП США
в 2020 году, согласно первой оценке, снизился на 3,5%, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США
.
Снижение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года - тогда показатель опустился на 2,5%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер
, ожидали снижения ВВП США на 3,6% в 2020 году.
ВВП США в четвертом квартале 2020 года, по первой оценке, вырос на 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатель полностью совпал с ожиданиями аналитиков. При этом в первом квартале экономика США снизилась на 5% в пересчете на год, во втором - упала на рекордные 31,4%, а в третьем - выросла также на рекордные 33,4%.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США за четвертый квартал, по первой оценке, составили 2,5% в пересчете на год после роста третьего квартала на 41%.
В то же время, по предварительной оценке, в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале снизилась на 2,5%. В первом квартале 2020 года в годовом выражении был рост на 0,3%, во втором - падение на 9%, в третьем - снижение на 2,8%.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.