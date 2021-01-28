Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
11:18 28.01.2021 (обновлено: 12:07 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Распространение информации с призывами участвовать в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках "создает угрозу нарушения общественного порядка" и безопасности, говорится в пресс-релизе столичной прокуратуры, связанном с акциями 23 января.
"Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — говорится в сообщении.
Прокуратура вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний, а также шести людям, которые призывали участвовать в шествиях на Лубянской и Старой площадях в Москве.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников.
Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемый в интернете контент с призывами выходить на улицы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Ранее Роскомнадзор сообщил, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения таких призывов к подросткам. Речь идет примерно о 170 материалах.
Нормы статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях подразумевают штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей за отказ ограничить доступ к запрещенной информации.
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