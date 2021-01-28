В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем

"Компания планирует занять 9 тысяч квадратных метров в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, расположенном на площадке "Алабушево". Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде, на нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тысяч микросхем и систем безопасности. Переезд в ОЭЗ даст резиденту возможность к 2030 году расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощности производства в четыре раза, почти до 100 тысяч электронных изделий в год", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.