Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210128/proektirovanie-1594934593.html
В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем
В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем
Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит центр проектирования микросхем на площадке "Алабушево" в первой половине текщего... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:42
2021-01-28T12:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113717/73/1137177380_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_a697c4310c369537881aa06e8b5fbebe.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит центр проектирования микросхем на площадке "Алабушево" в первой половине текщего года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие НПЦ "Элвис" займется разработкой элементной базы для авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного оборудования и систем связи, говорится в сообщении.Статус резидента столичной ОЭЗ открывает доступ к значительным налоговым преференциям: льготной ставке налога на прибыль, нулевой ставке налога на имущество, землю и транспорт в течение 10 лет с момента получения статуса, а также доступ к беспошлинному импорту, напомнили в пресс-службе.Среди клиентов НПЦ "Элвис" - более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные ИТ-партнеры из Великобритании, Кореи, Швейцарии, Болгарии.
https://ria.ru/20210121/lekarstva-1593966530.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113717/73/1137177380_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ec1326001da771a52638637f13ffc113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва

В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем

12:42 28.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит центр проектирования микросхем на площадке "Алабушево" в первой половине текщего года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Предприятие НПЦ "Элвис" займется разработкой элементной базы для авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного оборудования и систем связи, говорится в сообщении.
"Компания планирует занять 9 тысяч квадратных метров в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, расположенном на площадке "Алабушево". Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде, на нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тысяч микросхем и систем безопасности. Переезд в ОЭЗ даст резиденту возможность к 2030 году расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощности производства в четыре раза, почти до 100 тысяч электронных изделий в год", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Статус резидента столичной ОЭЗ открывает доступ к значительным налоговым преференциям: льготной ставке налога на прибыль, нулевой ставке налога на имущество, землю и транспорт в течение 10 лет с момента получения статуса, а также доступ к беспошлинному импорту, напомнили в пресс-службе.
Среди клиентов НПЦ "Элвис" - более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные ИТ-партнеры из Великобритании, Кореи, Швейцарии, Болгарии.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 10:56Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резидент ОЭЗ Москвы инвестирует в развитие производства лекарств
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния