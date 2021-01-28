https://ria.ru/20210128/proektirovanie-1594934593.html
В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем
В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем
Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит центр проектирования микросхем на площадке "Алабушево" в первой половине текщего... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:42
2021-01-28T12:42
2021-01-28T12:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит центр проектирования микросхем на площадке "Алабушево" в первой половине текщего года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие НПЦ "Элвис" займется разработкой элементной базы для авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного оборудования и систем связи, говорится в сообщении.Статус резидента столичной ОЭЗ открывает доступ к значительным налоговым преференциям: льготной ставке налога на прибыль, нулевой ставке налога на имущество, землю и транспорт в течение 10 лет с момента получения статуса, а также доступ к беспошлинному импорту, напомнили в пресс-службе.Среди клиентов НПЦ "Элвис" - более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные ИТ-партнеры из Великобритании, Кореи, Швейцарии, Болгарии.
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустит центр проектирования микросхем на площадке "Алабушево" в первой половине текщего года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Предприятие НПЦ "Элвис" займется разработкой элементной базы для авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного оборудования и систем связи, говорится в сообщении.
"Компания планирует занять 9 тысяч квадратных метров в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, расположенном на площадке "Алабушево". Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде, на нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тысяч микросхем и систем безопасности. Переезд в ОЭЗ даст резиденту возможность к 2030 году расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощности производства в четыре раза, почти до 100 тысяч электронных изделий в год", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Статус резидента столичной ОЭЗ открывает доступ к значительным налоговым преференциям: льготной ставке налога на прибыль, нулевой ставке налога на имущество, землю и транспорт в течение 10 лет с момента получения статуса, а также доступ к беспошлинному импорту, напомнили в пресс-службе.
Среди клиентов НПЦ "Элвис" - более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные ИТ-партнеры из Великобритании
, Кореи, Швейцарии
, Болгарии
.