https://ria.ru/20210128/polnomochiya-1594939020.html

Слуцкий оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

Слуцкий оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

Подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ - знак того, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:00

2021-01-28T13:00

2021-01-28T13:00

леонид слуцкий

балтия

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ - знак того, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.Ранее ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия России в ассамблее."Полномочия России в ПАСЕ подтверждены в полном объеме. Все поправки Украины и стран Балтии с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов. Это значит, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210128/tolstoy-1594924339.html

балтия

украина

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леонид слуцкий, балтия, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире