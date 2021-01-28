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Слуцкий оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Слуцкий оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ
Подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ - знак того, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:00
2021-01-28T13:00
леонид слуцкий
балтия
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ - знак того, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.Ранее ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия России в ассамблее."Полномочия России в ПАСЕ подтверждены в полном объеме. Все поправки Украины и стран Балтии с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов. Это значит, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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леонид слуцкий, балтия, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Слуцкий оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

13:00 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ - знак того, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.
Ранее ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия России в ассамблее.
"Полномочия России в ПАСЕ подтверждены в полном объеме. Все поправки Украины и стран Балтии с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов. Это значит, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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