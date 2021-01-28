https://ria.ru/20210128/obschestvo-1594935567.html

В ОНК рассказали о состоянии Соболь, брата Навального и Алехиной

В ОНК рассказали о состоянии Соболь, брата Навального и Алехиной

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, Олег Навальный и участница Pussy Riot Мария Алехина сейчас находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:46

2021-01-28T12:46

2021-01-28T12:59

марина литвинович

фонд борьбы с коррупцией

олег навальный

алексей навальный

pussy riot

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, Олег Навальный и участница Pussy Riot Мария Алехина сейчас находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке, жалоб у них нет, состояние здоровья нормальное, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович."В настоящий момент в ИВС на Петровке, 38 содержатся Любовь Соболь, Олег Навальный и Мария Алёхина. Все они прибыли в изолятор под утро, около 6 часов. Состояние здоровья у них нормальное, если не считать усталости после ночного допроса. Олег Навальный содержится с нарушением ст. 33 закона о содержании под стражей - его сокамерником является гражданин, обвиняемый по ст. 161 (грабеж), мы потребовали их расселить", - написала правозащитница в Telegram.В беседе с РИА Новости Литвинович добавила, что жалоб на условия содержания у них нет. Всех троих допрашивали следователи по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, отметила собеседница.Накануне директор ФБК Иван Жданов заявил, что обыски прошли в квартире Навального и его супруги Юлии, в офисе ФБК, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Все обыски проводились МВД.Соболь, брат Алексея Навального и Алехина задержаны по уголовному делу ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210128/sobol-1594882540.html

https://ria.ru/20210128/navalnyolegdet-1594900054.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, фонд борьбы с коррупцией, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, москва, происшествия