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Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях
Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях
Прокуратура Новосибирской области предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях в Новосибирске 31 января. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:08
2021-01-28T13:08
сергей бойко
алексей навальный
москва
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях в Новосибирске 31 января."В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию 31 января текущего года в Новосибирске в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона, органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство также предупреждает, что призывы к участию в незаконных массовых акциях и участие в них являются административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание вплоть до административного ареста."Провокации и попытки насильственных действий в ходе публичных мероприятий, а также призывы к ним могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК РФ", - говорится в сообщении.Таким образом, отмечают в прокуратуре, призывающие к участию в незаконных массовых акциях могут быть привлечены к уголовной ответственности.Ранее штаб Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в воскресенье 31 января шествие в его поддержку. В центре Новосибирска 23 января уже состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания. В тот же день Центральный районный суд Новосибирска за призывы и организацию несогласованного мероприятия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Разные сроки ареста в субботу и понедельник также получили еще трое сотрудников штаба.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/aktsiya-1594929726.html
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сергей бойко, алексей навальный, москва, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях

13:08 28.01.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях в Новосибирске 31 января.
"В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию 31 января текущего года в Новосибирске в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона, органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям", - говорится в сообщении прокуратуры.
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Ведомство также предупреждает, что призывы к участию в незаконных массовых акциях и участие в них являются административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание вплоть до административного ареста.
"Провокации и попытки насильственных действий в ходе публичных мероприятий, а также призывы к ним могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК РФ", - говорится в сообщении.
Таким образом, отмечают в прокуратуре, призывающие к участию в незаконных массовых акциях могут быть привлечены к уголовной ответственности.
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Ранее штаб Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в воскресенье 31 января шествие в его поддержку. В центре Новосибирска 23 января уже состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания. В тот же день Центральный районный суд Новосибирска за призывы и организацию несогласованного мероприятия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Разные сроки ареста в субботу и понедельник также получили еще трое сотрудников штаба.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
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