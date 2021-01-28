https://ria.ru/20210128/novosibirsk-1594941094.html

Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях

Новосибирская прокуратура предостерегла от участия в незаконных акциях

Прокуратура Новосибирской области предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях в Новосибирске 31 января. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:08

2021-01-28T13:08

2021-01-28T13:08

сергей бойко

алексей навальный

москва

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях в Новосибирске 31 января."В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию 31 января текущего года в Новосибирске в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона, органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям", - говорится в сообщении прокуратуры.Ведомство также предупреждает, что призывы к участию в незаконных массовых акциях и участие в них являются административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание вплоть до административного ареста."Провокации и попытки насильственных действий в ходе публичных мероприятий, а также призывы к ним могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК РФ", - говорится в сообщении.Таким образом, отмечают в прокуратуре, призывающие к участию в незаконных массовых акциях могут быть привлечены к уголовной ответственности.Ранее штаб Алексея Навального в Новосибирске заявил о планах провести в центре города в воскресенье 31 января шествие в его поддержку. В центре Новосибирска 23 января уже состоялось несанкционированное шествие и митинг оппозиции, в ходе которого сотрудники полиции проводили одиночные задержания. В тот же день Центральный районный суд Новосибирска за призывы и организацию несогласованного мероприятия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Разные сроки ареста в субботу и понедельник также получили еще трое сотрудников штаба.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/aktsiya-1594929726.html

https://ria.ru/20210128/sotsseti-1594930871.html

https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594927794.html

москва

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бойко, алексей навальный, москва, новосибирск, новосибирская область, происшествия