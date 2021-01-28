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Директор ФБК сообщил о задержании брата Навального
Директор ФБК сообщил о задержании брата Навального
Директор "Фонда борьбы с коррупцией"* Иван Жданов сообщил о задержании Олега Навального, брата Алексея Навального, в качестве подозреваемого. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:11
2021-01-28T00:11
россия
олег навальный
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Директор "Фонда борьбы с коррупцией"* Иван Жданов сообщил о задержании Олега Навального, брата Алексея Навального, в качестве подозреваемого."Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - написал Жданов в Twitter.Статья 91 УПК РФ - "Основания задержания подозреваемого".По словам Жданова, Олега Навального забирают в ИВС на Петровку.Ранее Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходили в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова.Как заявил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей - у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный - такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210120/rassledovanie-1593828246.html
https://ria.ru/20210119/advokat-1593604471.html
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россия, олег навальный, алексей навальный, происшествия

Директор ФБК сообщил о задержании брата Навального

00:11 28.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлег Навальный
Олег Навальный - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Директор "Фонда борьбы с коррупцией"* Иван Жданов сообщил о задержании Олега Навального, брата Алексея Навального, в качестве подозреваемого.
"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", - написал Жданов в Twitter.
Статья 91 УПК РФ - "Основания задержания подозреваемого".
По словам Жданова, Олега Навального забирают в ИВС на Петровку.
Ранее Жданов заявлял, что в квартиры Навального и его супруги Юлии пришли с обысками, также, по его данным, обыски проходили в офисе ФБК*, у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК* Георгия Албурова.
Как заявил Жданов, по его данным, все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК* Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:29
В Кремле назвали сбор денег на "расследования" ФБК лохотроном
Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей - у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный - такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 00:39
Адвокат видеооператора ФБК Зеленского обжаловал его арест
 
РоссияОлег НавальныйАлексей НавальныйПроисшествия
 
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