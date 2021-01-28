https://ria.ru/20210128/mutatsii-1595046974.html
Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса
Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса
Российские учёные на сегодняшний день обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса на территории страны, все изменения нейтральные, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T22:35
2021-01-28T22:35
2021-01-28T22:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные на сегодняшний день обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса на территории страны, все изменения нейтральные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, больше 1400 мутаций, почти 1500, но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении "вирус и человеческий организм ",- сказала Попова в эфире Первого канала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/shtamm-1595023505.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество