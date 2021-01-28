https://ria.ru/20210128/mutatsii-1595046974.html

Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

Российские учёные на сегодняшний день обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса на территории страны, все изменения нейтральные, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T22:35

2021-01-28T22:35

2021-01-28T22:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские учёные на сегодняшний день обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса на территории страны, все изменения нейтральные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, больше 1400 мутаций, почти 1500, но все изменения, которые мы видим в нашей стране, они являются нейтральными, эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении "вирус и человеческий организм ",- сказала Попова в эфире Первого канала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/shtamm-1595023505.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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