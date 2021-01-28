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Липецкая область
https://ria.ru/20210128/kultura-1594952057.html
На развитие культуры в Липецкой области выделят 220 миллионов рублей
На развитие культуры в Липецкой области выделят 220 миллионов рублей
Более 220 миллионов рублей будут направлены в 2021 году на развитие культуры в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", из них свыше 156... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:04
2021-01-28T14:04
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
данков
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ЛИПЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Более 220 миллионов рублей будут направлены в 2021 году на развитие культуры в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", из них свыше 156 миллионов рублей регион получит из федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Так, в рамках проекта в этом году 11 детских школ искусств получат новое оборудование - в основном это музыкальные инструменты. Еще пять детски х школ искусств будут реконструированы в соответствии с современными требованиями. Также программа модернизации коснется и сельских библиотек. Там будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской.В селе Ратчино Добровского района планируется построить дом культуры на двести зрительских мест, на эти цели выделят 30,5 миллионов рублей, а в городе Данков появится концертный зал. Кроме этого, по словам главы региона, муниципалитеты получат шесть специальных машин – автоклубов, которые будут курсировать по селам, где нет стационарных учреждений культуры.Он также отметил, что в этом году на государственную поддержку в виде субсидий и грантов могут рассчитывать лучшие сельские учреждения культуры, а также некоммерческие организации для реализации творческих проектов, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел.
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игорь артамонов, липецкая область, данков

На развитие культуры в Липецкой области выделят 220 миллионов рублей

14:04 28.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Более 220 миллионов рублей будут направлены в 2021 году на развитие культуры в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", из них свыше 156 миллионов рублей регион получит из федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Так, в рамках проекта в этом году 11 детских школ искусств получат новое оборудование - в основном это музыкальные инструменты. Еще пять детски х школ искусств будут реконструированы в соответствии с современными требованиями. Также программа модернизации коснется и сельских библиотек. Там будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской.
В селе Ратчино Добровского района планируется построить дом культуры на двести зрительских мест, на эти цели выделят 30,5 миллионов рублей, а в городе Данков появится концертный зал. Кроме этого, по словам главы региона, муниципалитеты получат шесть специальных машин – автоклубов, которые будут курсировать по селам, где нет стационарных учреждений культуры.
"Мы стараемся уделять значительное внимание развитию культурной сферы в регионе. Важно, чтобы культурная жизнь не угасала в районах, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.
Он также отметил, что в этом году на государственную поддержку в виде субсидий и грантов могут рассчитывать лучшие сельские учреждения культуры, а также некоммерческие организации для реализации творческих проектов, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел.
Работа благотворительного фонда развития паллиативной помощи. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 16:45Липецкая область
В Липецкой области создали выездную службу паллиативной помощи
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьДанков
 
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