На развитие культуры в Липецкой области выделят 220 миллионов рублей
ЛИПЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Более 220 миллионов рублей будут направлены в 2021 году на развитие культуры в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", из них свыше 156 миллионов рублей регион получит из федерального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Так, в рамках проекта в этом году 11 детских школ искусств получат новое оборудование - в основном это музыкальные инструменты. Еще пять детски х школ искусств будут реконструированы в соответствии с современными требованиями. Также программа модернизации коснется и сельских библиотек. Там будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской.
В селе Ратчино Добровского района планируется построить дом культуры на двести зрительских мест, на эти цели выделят 30,5 миллионов рублей, а в городе Данков появится концертный зал. Кроме этого, по словам главы региона, муниципалитеты получат шесть специальных машин – автоклубов, которые будут курсировать по селам, где нет стационарных учреждений культуры.
"Мы стараемся уделять значительное внимание развитию культурной сферы в регионе. Важно, чтобы культурная жизнь не угасала в районах, чтобы сельские территории всесторонне развивались", - сказал Артамонов.
Он также отметил, что в этом году на государственную поддержку в виде субсидий и грантов могут рассчитывать лучшие сельские учреждения культуры, а также некоммерческие организации для реализации творческих проектов, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел.