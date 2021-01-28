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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 152 тысячи
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 152 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 152 тысячи, было зарегистрировано 3 943 смерти, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:26
2021-01-28T14:26
2021-01-28T14:26
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 152 тысячи, было зарегистрировано 3 943 смерти, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 152 478 человек.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 429 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире