https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

Антивирус: почему медикам сложно добиться выплат за COVID

Антивирус: почему медикам сложно добиться выплат за COVID

Медицинские работники по всей России жалуются на невыплаты "ковидных" надбавок и компенсаций. От переболевших врачей руководство требует подтвердить факт... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:00

2021-01-28T08:00

2021-01-28T11:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Медицинские работники по всей России жалуются на невыплаты "ковидных" надбавок и компенсаций. От переболевших врачей руководство требует подтвердить факт заражения на работе. Однако доказать это невозможно. Медики ищут справедливости в прокуратуре и судах."Нравишься — не нравишься"Татьяна Денисова — старшая медсестра в амбулатории поселка Вартемяги Ленинградской области. По ее словам, ни она, ни ее коллеги не получают за работу с коронавирусными пациентами надбавки, положенные по указу президента № 313."Я 35 лет в медицине, и такого бардака не видела никогда. Выплачивают по принципу "нравишься — не нравишься". Ситуация из ряда вон выходящая. За ноябрь я получила 15 тысяч рублей. Как думаете, можно на эти деньги прожить?" — недоумевает Денисова.В ответ на просьбы о выплатах руководство требует доказать факт работы с коронавирусными больными. Однако четкого понимания, как это сделать, ни у кого из медперсонала нет. Например, если во время приема у пациента был неподтвержденный коронавирус, получить дополнительные деньги почти невозможно.Коллективное письмо руководству Токсовской больницы, куда входит вартемяжская амбулатория, результата не принесло. Медработники обратились в Генпрокуратуру России, администрацию президента и другие инстанции. Жалобы переадресовали в правительство Ленобласти, но никаких проверок не последовало.Как отмечает Денисова, амбулатория в принципе не справляется с возросшей из-за пандемии нагрузкой. Врачи совмещают несколько должностей, что негативно отражается на пациентах.На днях она сама почувствовала себя плохо. Симптомы похожи на коронавирусные: сильная одышка, высокая температура. Но скорая приехала только через сутки. Медсестра убеждена, что таким образом начальство пытается "поставить ее на место".Теперь вместе с коллегами она планирует обязать руководство платить надбавки через суд.Спорный вопросВ конце сентября 2020 года педиатр скорой помощи из Астрахани Дина Агимова переболела коронавирусом. Позже его обнаружили у мужа, сына и свекра, который впоследствии скончался. Агимова уверена, что подхватила COVID-19 на службе, а потом заразила семью.Врач принесла на работу выписку из больницы и попросила компенсацию в 68 тысяч рублей, предусмотренную указом президента. Медкомиссия в выплате отказала: не подтвержден контакт с коронавирусными пациентами.Трое коллег из смены, с которыми она контактировала, тоже подхватили COVID-19."Что, медики не люди и друг от друга не могут заразиться?" — удивляется педиатр."Могла заразиться в магазине"Медсестра Ольга Рыжкова из больницы Мценска в Орловской области заболела COVID-19 еще в мае. Перенесла инфекцию тяжело, с осложнениями. Компенсацию не выплатили — потребовали указать контактного пациента."Мне прямо заявили, что я могла заразиться и в магазине, — говорит Рыжкова.Еще одна медсестра из той же Орловской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о невыплатах за сверхурочную работу с коронавирусными больными. Причина отказа та же.Жалобы медработников сейчас проверяют в прокуратуре.На вопросы агентства о выплатах в Депздраве Орловской, Минздраве Астраханской и правительстве Ленинградской области на момент публикации не ответили.Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Олег Шеин, с начала пандемии 53 тысячи медиков смогли добиться "ковидных" денег только после обращений в надзорные органы."В 99% случаев выплат не дают""В нормативных актах нет четких критериев, с какого момента пациент считается заболевшим, кто именно из медперсонала числится с ним контактирующим и так далее, — поясняет юрист Асад Юсуфов. — Российское законодательство пока не получило развития в вопросах, связанных с пандемией".По мнению Юсуфова, оставшиеся без выплат медики могут добиваться денег только через прокуратуру, трудовую инспекцию или суд.Член профсоюза медработников "Действие" Елена Шураева отмечает: в постановлении правительства от 2 апреля 2020 года № 415 права сотрудников зеленых ("чистых") зон на получение компенсаций прописаны очень нечетко."С отказами часто сталкиваются и те, кто работает в неинфекционных клиниках, где не лечат пациентов с COVID-19. Мазки на ПЦР у них берут крайне редко. Многим заболевшим не ставят правильный диагноз — якобы из-за отсутствия показаний. В 99% случаев выплат не дают", — объясняет Шураева.Кроме того, по ее словам, в лечебных учреждениях некорректно рассчитывают нормативные смены врача за месяц. "Ковидная" составляет 36 часов, а обычная — 38,5. Медработнику оплачивают количество смен, а не общее время работы. Из-за пандемии многие клиники перепрофилировали под COVID-19, однако подсчет там ведут по старому принципу.

https://ria.ru/20201109/kompensatsii-1583408296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, врачи, общество