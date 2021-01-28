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Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте
Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте
Посольство России в Литве раскритиковало высказывания члена правящей фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутата Валдаса Ракутиса РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:37
2021-01-28T19:49
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холокост
литва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посольство России в Литве раскритиковало высказывания члена правящей фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутата Валдаса Ракутиса о холокосте в стране."Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.Как пишет Sputnik Литва, в Международный день памяти жертв холокоста (27 января) в Литве разгорелся скандал из-за заявления политика, который сказал, что "не было недостатка в исполнителях холокоста и среди самих евреев". Кроме того, он призвал "ответить на вопрос о том, каковы были взгляды самих евреев, какие идеи побудили некоторых евреев сотрудничать с советскими властями".В Литве до Второй мировой войны насчитывалось более 208 тысяч евреев, во времена холокоста погибло около 90% еврейской общины. Также 877 литовцев были названы праведниками за спасение евреев.Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва &gt;&gt;
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россия, холокост, литва, в мире

Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте

17:37 28.01.2021 (обновлено: 19:49 28.01.2021)
 
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / ВильнюсПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посольство России в Литве раскритиковало высказывания члена правящей фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутата Валдаса Ракутиса о холокосте в стране.
"Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.
Как пишет Sputnik Литва, в Международный день памяти жертв холокоста (27 января) в Литве разгорелся скандал из-за заявления политика, который сказал, что "не было недостатка в исполнителях холокоста и среди самих евреев". Кроме того, он призвал "ответить на вопрос о том, каковы были взгляды самих евреев, какие идеи побудили некоторых евреев сотрудничать с советскими властями".
В Литве до Второй мировой войны насчитывалось более 208 тысяч евреев, во времена холокоста погибло около 90% еврейской общины. Также 877 литовцев были названы праведниками за спасение евреев.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
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