https://ria.ru/20210128/kholokost-1595006100.html

Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте

Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте

Посольство России в Литве раскритиковало высказывания члена правящей фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутата Валдаса Ракутиса РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:37

2021-01-28T17:37

2021-01-28T19:49

россия

холокост

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151225/88/1512258896_52:0:2048:1123_1920x0_80_0_0_07934d835fe303c04ecdb3afe5717cdb.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посольство России в Литве раскритиковало высказывания члена правящей фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), депутата Валдаса Ракутиса о холокосте в стране."Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.Как пишет Sputnik Литва, в Международный день памяти жертв холокоста (27 января) в Литве разгорелся скандал из-за заявления политика, который сказал, что "не было недостатка в исполнителях холокоста и среди самих евреев". Кроме того, он призвал "ответить на вопрос о том, каковы были взгляды самих евреев, какие идеи побудили некоторых евреев сотрудничать с советскими властями".В Литве до Второй мировой войны насчитывалось более 208 тысяч евреев, во времена холокоста погибло около 90% еврейской общины. Также 877 литовцев были названы праведниками за спасение евреев.Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594773071.html

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, холокост, литва, в мире