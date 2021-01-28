Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте
17:37 28.01.2021 (обновлено: 19:49 28.01.2021)
"Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.
Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за Холокост на само еврейское население Литвы. Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии. pic.twitter.com/7XjZFl6G9l— RusEmb_LT (@RusEmb_LT) January 28, 2021
Как пишет Sputnik Литва, в Международный день памяти жертв холокоста (27 января) в Литве разгорелся скандал из-за заявления политика, который сказал, что "не было недостатка в исполнителях холокоста и среди самих евреев". Кроме того, он призвал "ответить на вопрос о том, каковы были взгляды самих евреев, какие идеи побудили некоторых евреев сотрудничать с советскими властями".
В Литве до Второй мировой войны насчитывалось более 208 тысяч евреев, во времена холокоста погибло около 90% еврейской общины. Также 877 литовцев были названы праведниками за спасение евреев.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>