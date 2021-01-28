МИД Германии подтвердил неизменность позиции по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что из-за прихода к власти новой администрации в США Берлин не будет менять позицию по таким вопросам, как строительство "Северного потока — 2" и включение в НАТО Грузии и Украины.
Ранее на слушаниях в комитете сената США кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО должны быть открыты для Грузии, если страна будет соответствовать требованиям альянса.
Однако глава МИД Германии заявил в интервью агентству Рейтер, что Берлин не изменит мнение по ряду пунктов из-за позиции Вашингтона, в то числе по поводу расширения НАТО.
"По нашей оценке, мало что изменилось относительно рамочных условий для Грузии. Нестабильность в регионе не стала меньше. Но об этом еще предстоит говорить. Это применимо и к Украине", - заявил Маас агентству.
Неизменность позиции Берлина касается также и вопроса строительства "Северного потока — 2". По мнению Мааса, США следует рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в общении с союзниками.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"