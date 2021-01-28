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https://ria.ru/20210128/elektromobili-1595038408.html
В России почти вдвое выросли продажи новых электромобилей
В России почти вдвое выросли продажи новых электромобилей
Россияне по итогам 2020 года приобрели 687 новых электромобилей - на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки), следует из сообщения аналитического агентства... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:55
2021-01-28T20:55
россия
автостат
tesla motors
авто
renault s.a
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне по итогам 2020 года приобрели 687 новых электромобилей - на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки), следует из сообщения аналитического агентства "Автостат"."По итогам 2020 года россияне приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки). Отметим, что лидирует в данном сегменте модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году). На втором месте – новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле, за полгода было куплено 134 штуки. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 штук), объем рынка которой за год вырос в 5 раз", - подсчитал "Автостат".По данным агентства, остальные модели разошлись тиражом менее 100 штук каждая - Porsche Taycan (91), Tesla Model X (81), Jaguar I-Pace (72) Tesla Model S (25), Hyundai Ioniq (7), Hyundai Kona (5), Tesla Model Y (5), JAC iEV7S (3), Mercedes-Benz EQC (3), Peugeot Ion (3), Renault Twizy (3), Chevrolet Bolt (1)."Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой", - констатирует "Автостат".Традиционно по объему рынка этого сегмента лидирует Москва, где в прошлом году было продано 240 электромобилей. На второй позиции - Петербург с результатом втрое с лишним меньше (69 машин), далее - Московская область (60 авто), следует из данных аналитиков.В России по решению совета ЕЭК до конца 2021 года действует нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз электромобилей.
https://ria.ru/20210125/elektromobil-1594500849.html
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россия, автостат, tesla motors, авто, renault s.a, москва, московская область (подмосковье), экономика

В России почти вдвое выросли продажи новых электромобилей

15:55 28.01.2021 (обновлено: 20:55 28.01.2021)
 
© Фото : NissanАвтомобиль Nissan Leaf
Автомобиль Nissan Leaf - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Nissan
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне по итогам 2020 года приобрели 687 новых электромобилей - на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки), следует из сообщения аналитического агентства "Автостат".
"По итогам 2020 года россияне приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки). Отметим, что лидирует в данном сегменте модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году). На втором месте – новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле, за полгода было куплено 134 штуки. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 штук), объем рынка которой за год вырос в 5 раз", - подсчитал "Автостат".
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По данным агентства, остальные модели разошлись тиражом менее 100 штук каждая - Porsche Taycan (91), Tesla Model X (81), Jaguar I-Pace (72) Tesla Model S (25), Hyundai Ioniq (7), Hyundai Kona (5), Tesla Model Y (5), JAC iEV7S (3), Mercedes-Benz EQC (3), Peugeot Ion (3), Renault Twizy (3), Chevrolet Bolt (1).
"Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой", - констатирует "Автостат".
Традиционно по объему рынка этого сегмента лидирует Москва, где в прошлом году было продано 240 электромобилей. На второй позиции - Петербург с результатом втрое с лишним меньше (69 машин), далее - Московская область (60 авто), следует из данных аналитиков.
В России по решению совета ЕЭК до конца 2021 года действует нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз электромобилей.
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