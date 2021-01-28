https://ria.ru/20210128/elektromobili-1595038408.html

В России почти вдвое выросли продажи новых электромобилей

В России почти вдвое выросли продажи новых электромобилей

Россияне по итогам 2020 года приобрели 687 новых электромобилей - на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки), следует из сообщения аналитического агентства... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:55

2021-01-28T15:55

2021-01-28T20:55

россия

автостат

tesla motors

авто

renault s.a

москва

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150260/93/1502609324_0:73:1594:970_1920x0_80_0_0_64857afb6d2e6925427897818c8fe7aa.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россияне по итогам 2020 года приобрели 687 новых электромобилей - на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки), следует из сообщения аналитического агентства "Автостат"."По итогам 2020 года россияне приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки). Отметим, что лидирует в данном сегменте модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году). На втором месте – новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле, за полгода было куплено 134 штуки. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 штук), объем рынка которой за год вырос в 5 раз", - подсчитал "Автостат".По данным агентства, остальные модели разошлись тиражом менее 100 штук каждая - Porsche Taycan (91), Tesla Model X (81), Jaguar I-Pace (72) Tesla Model S (25), Hyundai Ioniq (7), Hyundai Kona (5), Tesla Model Y (5), JAC iEV7S (3), Mercedes-Benz EQC (3), Peugeot Ion (3), Renault Twizy (3), Chevrolet Bolt (1)."Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой", - констатирует "Автостат".Традиционно по объему рынка этого сегмента лидирует Москва, где в прошлом году было продано 240 электромобилей. На второй позиции - Петербург с результатом втрое с лишним меньше (69 машин), далее - Московская область (60 авто), следует из данных аналитиков.В России по решению совета ЕЭК до конца 2021 года действует нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз электромобилей.

https://ria.ru/20210125/elektromobil-1594500849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/elektromobil-1594514010.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автостат, tesla motors, авто, renault s.a, москва, московская область (подмосковье), экономика