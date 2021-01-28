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Названы восемь предвестников диабета

Названы восемь предвестников диабета

Врачи перечислили восемь основных признаков, свидетельствующих о развитии диабета второго типа. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:59

2021-01-28T16:59

2021-01-28T17:54

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врачи перечислили восемь основных признаков, свидетельствующих о развитии диабета второго типа. Об этом сообщает Express.Среди них:· Резкий набор или потеря веса· Необъяснимое чувство жажды · Частое мочеиспускание · Не заживают порезы и ссадины · Проблемы со зрением · Покалывание в руках и ногах· Чрезмерная усталость · ГоловокруженияЭксперты предупреждают, что при появлении нескольких из этих симптомов нужно обратиться к врачу. Для точной постановки диагноза необходимо сделать анализ крови.Наибольшему риску подвержены люди в возрасте старше сорока лет, у которых имеется лишний вес, а также наследственная предрасположенность к этому заболеванию.Чтобы избежать развития диабета второго типа, специалисты рекомендуют уделять не менее 150 минут в неделю умеренным тренировкам и придерживаться сбалансированного питания.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/diabet-1590018243.html

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2021

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здоровье - общество, общество