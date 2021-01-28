https://ria.ru/20210128/bolgariya-1594938507.html

Болгария меняет правила приема иностранцев

Болгария меняет правила приема иностранцев

Начиная с 29 января Болгария будет требовать от иностранных путешественников справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:04

2021-01-28T13:04

2021-01-28T13:04

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болгария

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Начиная с 29 января Болгария будет требовать от иностранных путешественников справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сообщает АТОР.Анализ должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до прибытия.Требование действует до 30 апреля 2021 года.Граждане Болгарии и те, кто имеет вид на жительство, не предъявившие соответствующие сертификаты, будут помещены на десятидневный карантин.Справки не будут спрашивать у транзитных пассажиров, водителей автобусов и грузовиков, выполняющих международные перевозки, экипажей морских судов и самолетов.В Болгарии в последние недели снижается число новых случаев инфицирования коронавирусом. С 1 февраля власти планируют открыть торговые центры и тренажерные залы, а с 4 февраля в средних школах начнется обучение в классах. С 1 марта разрешено возобновить работу ресторанам и кафе с ограничением в 50 процентов от максимального числа гостей. Бары и ночные клубы остаются закрытыми.С 1 февраля по 30 апреля граждане, находящиеся в общественном транспорте и местах скопления людей (в том числе на улице), обязаны носить маски.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, болгария