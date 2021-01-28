Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/aktsii-1594997190.html
Подмосковная полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях
Подмосковная полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях
Полиция Подмосковья предупредила об ответственности участников несогласованных акций 31 января, все провокации будут "немедленно пресекаться", говорится в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:04
2021-01-28T17:04
россия
гумвд
татьяна потяева
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Подмосковья предупредила об ответственности участников несогласованных акций 31 января, все провокации будут "немедленно пресекаться", говорится в сообщении пресс-служба подмосковного главка МВД России."В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, 31 января 2021 года ГУМВД по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что все попытки организации и проведения таких акций, а также любые провокации со стороны их участников "будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".Добавляется, что правоохранители будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Кроме того, полиция призвала граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования правоохранителей."Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено, как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет привлечение их родителей к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/pensioner-1594972328.html
https://ria.ru/20210128/aktsii-1594960308.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03fe9e74aa1f2a9b36535b6085eaf202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, татьяна потяева, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество

Подмосковная полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях

17:04 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Подмосковья предупредила об ответственности участников несогласованных акций 31 января, все провокации будут "немедленно пресекаться", говорится в сообщении пресс-служба подмосковного главка МВД России.
"В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, 31 января 2021 года ГУМВД по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:26
В Саранске пенсионера арестовали за организацию незаконной акции
Подчеркивается, что все попытки организации и проведения таких акций, а также любые провокации со стороны их участников "будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".
Добавляется, что правоохранители будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Кроме того, полиция призвала граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования правоохранителей.
"Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено, как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет привлечение их родителей к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 14:37
Московская полиция предостерегла от участия в несогласованных акциях
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
 
РоссияГУМВДТатьяна ПотяеваВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
01:53Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
Лента новостейМолния