https://ria.ru/20210128/aktsii-1594997190.html

Подмосковная полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях

Подмосковная полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях

Полиция Подмосковья предупредила об ответственности участников несогласованных акций 31 января, все провокации будут "немедленно пресекаться", говорится в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:04

2021-01-28T17:04

2021-01-28T17:04

россия

гумвд

татьяна потяева

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция Подмосковья предупредила об ответственности участников несогласованных акций 31 января, все провокации будут "немедленно пресекаться", говорится в сообщении пресс-служба подмосковного главка МВД России."В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, 31 января 2021 года ГУМВД по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что все попытки организации и проведения таких акций, а также любые провокации со стороны их участников "будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".Добавляется, что правоохранители будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Кроме того, полиция призвала граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования правоохранителей."Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено, как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, повлечет привлечение их родителей к установленной законом ответственности", - подчеркивается в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/pensioner-1594972328.html

https://ria.ru/20210128/aktsii-1594960308.html

россия

москва

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россия, гумвд, татьяна потяева, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество