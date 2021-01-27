https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594814811.html
Врач предупредил о мировом коллапсе в случае отказа от вакцинации
Врач предупредил о мировом коллапсе в случае отказа от вакцинации
Мир должен сплотиться в борьбе с пандемией, забыв о разногласиях, потому что даже если несколько государств откажутся от вакцинации, это грозит мировым... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:58
2021-01-27T15:58
2021-01-27T18:30
распространение коронавируса
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
коронавирус covid-19
борис менделевич
коронавирусы
весь мир
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мир должен сплотиться в борьбе с пандемией, забыв о разногласиях, потому что даже если несколько государств откажутся от вакцинации, это грозит мировым коллапсом, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.Ранее президент России Владимир Путин, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что недоступность вакцин от коронавируса в ряде стран может стать общей мировой угрозой."Если от вакцинации как метода борьбы с распространением COVID-19 откажутся даже несколько государств, то может случится мировой коллапс, локдаун, последствия которого очень сложно представить. Поэтому считаю, что мы все должны сплотиться и работать одной большой командой, забыв о разногласиях и объединиться в борьбе с пандемией", - сказал Менделевич РИА Новости.Он отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией показала, насколько хрупкими могут быть стабильность и привычный уклад жизни."В этом плане вакцина на сегодняшний день единственный инструмент, который со временем позволит общаться без ограничений, не опасаясь за здоровье и жизнь. Да, в нашей стране вакцинация добровольная, и каждый человек сам решает прививаться или нет. Однако как доктор я только за вакцинацию и сам уже привился", - добавил парламентарий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/vaktsiny-1594803631.html
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594641388.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус covid-19, борис менделевич, коронавирусы, весь мир, госдума рф, владимир путин, общество, в мире