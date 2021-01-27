https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594754542.html

В Тверской области растет число вакцинированных от COVID-19

В Тверской области растет число вакцинированных от COVID-19

В Тверской области растет число вакцинированных от коронавирусной инфекции - по данным на 26 января, прививку сделали 8932 жителя области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:32

2021-01-27T11:32

2021-01-27T11:32

тверская область

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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. В Тверской области растет число вакцинированных от коронавирусной инфекции - по данным на 26 января, прививку сделали 8932 жителя области, сообщает пресс-служба областного правительства.Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Кроме того, в выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594205996.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60