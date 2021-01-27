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Тверская область
https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594754542.html
В Тверской области растет число вакцинированных от COVID-19
В Тверской области растет число вакцинированных от COVID-19
В Тверской области растет число вакцинированных от коронавирусной инфекции - по данным на 26 января, прививку сделали 8932 жителя области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:32
2021-01-27T11:32
тверская область
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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. В Тверской области растет число вакцинированных от коронавирусной инфекции - по данным на 26 января, прививку сделали 8932 жителя области, сообщает пресс-служба областного правительства.Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Кроме того, в выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594205996.html
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В Тверской области растет число вакцинированных от COVID-19

11:32 27.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. В Тверской области растет число вакцинированных от коронавирусной инфекции - по данным на 26 января, прививку сделали 8932 жителя области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 18:23Тверская область
В Верхневолжье заработали 30 пунктов для вакцинации жителей от COVIDd-19
Кроме того, в выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.
 
Тверская область
 
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