https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594837259.html

ЮАР разработает план сотрудничества с Россией по вакцине "Спутник V"

ЮАР разработает план сотрудничества с Россией по вакцине "Спутник V"

ЮАР разрабатывает план по сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель министерства... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:40

2021-01-27T17:40

2021-01-27T17:40

брикс

аргентина

воз

владимир путин

венесуэла

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в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. ЮАР разрабатывает план по сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения страны Попо Майа."У наших местных партнеров и ученых общее мнение по поводу "Спутника V". Хотя мир сталкивается с конкуренцией вакцины, нам повезло, что мы являемся частью сообщества БРИКС, и теперь, когда у нас есть варианты, которые, в частности, разрабатывает российский институт Гамалеи, мы чувствуем себя в безопасности. Поэтому да, планы по обеспечению "Спутником V" со временем разрабатываются", - сказал представитель министерства.По его словам, представители властей ЮАР уже провели несколько встреч с послом РФ в этой африканской стране. Официальный представитель минздрава назвал эти переговоры "многообещающими".В среду президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам. МИД РФ сообщил, что Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами, включая ЮАР, о сотрудничестве по вакцине "Спутник V".Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594756128.html

аргентина

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, аргентина, воз, владимир путин, венесуэла, белоруссия, в мире