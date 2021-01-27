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https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594837259.html
ЮАР разработает план сотрудничества с Россией по вакцине "Спутник V"
ЮАР разработает план сотрудничества с Россией по вакцине "Спутник V"
ЮАР разрабатывает план по сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель министерства... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:40
2021-01-27T17:40
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. ЮАР разрабатывает план по сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения страны Попо Майа."У наших местных партнеров и ученых общее мнение по поводу "Спутника V". Хотя мир сталкивается с конкуренцией вакцины, нам повезло, что мы являемся частью сообщества БРИКС, и теперь, когда у нас есть варианты, которые, в частности, разрабатывает российский институт Гамалеи, мы чувствуем себя в безопасности. Поэтому да, планы по обеспечению "Спутником V" со временем разрабатываются", - сказал представитель министерства.По его словам, представители властей ЮАР уже провели несколько встреч с послом РФ в этой африканской стране. Официальный представитель минздрава назвал эти переговоры "многообещающими".В среду президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам. МИД РФ сообщил, что Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами, включая ЮАР, о сотрудничестве по вакцине "Спутник V".Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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брикс, аргентина, воз, владимир путин, венесуэла, белоруссия, в мире

ЮАР разработает план сотрудничества с Россией по вакцине "Спутник V"

17:40 27.01.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ЙОХАННЕСБУРГ, 27 янв - РИА Новости. ЮАР разрабатывает план по сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения страны Попо Майа.
"У наших местных партнеров и ученых общее мнение по поводу "Спутника V". Хотя мир сталкивается с конкуренцией вакцины, нам повезло, что мы являемся частью сообщества БРИКС, и теперь, когда у нас есть варианты, которые, в частности, разрабатывает российский институт Гамалеи, мы чувствуем себя в безопасности. Поэтому да, планы по обеспечению "Спутником V" со временем разрабатываются", - сказал представитель министерства.
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 11:37Распространение коронавируса
Иран ведет переговоры о покупке вакцины "Спутник V"
По его словам, представители властей ЮАР уже провели несколько встреч с послом РФ в этой африканской стране. Официальный представитель минздрава назвал эти переговоры "многообещающими".
В среду президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам. МИД РФ сообщил, что Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами, включая ЮАР, о сотрудничестве по вакцине "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
БРИКСАргентинаВОЗВладимир ПутинВенесуэлаБелоруссияВ мире
 
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