https://ria.ru/20210127/turtsiya-1594790327.html

В Турции задержали 12 террористов, в том числе пятерых россиян

В Турции задержали 12 террористов, в том числе пятерых россиян

Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:26

2021-01-27T14:26

2021-01-27T14:54

хатай (провинция)

интерпол

узбекистан

в мире

минобороны турции

сирия

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*)."Из них пятеро граждан России, четверо – Узбекистана и трое – Киргизии. Установлено, что они являются членами ИГ*", — говорится в сообщении ведомства.Боевиков поймали 31 декабря прошлого года на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай. Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу.Отмечается, что один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html

хатай (провинция)

узбекистан

сирия

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хатай (провинция), интерпол, узбекистан, в мире, минобороны турции, сирия