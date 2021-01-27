https://ria.ru/20210127/turtsiya-1594790327.html
В Турции задержали 12 террористов, в том числе пятерых россиян
В Турции задержали 12 террористов, в том числе пятерых россиян
Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:26
2021-01-27T14:26
2021-01-27T14:54
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о задержании на границе с Сирией двенадцати боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*)."Из них пятеро граждан России, четверо – Узбекистана и трое – Киргизии. Установлено, что они являются членами ИГ*", — говорится в сообщении ведомства.Боевиков поймали 31 декабря прошлого года на пропускном пункте в районе города Рейханлы провинции Хатай. Они пытались незаконно пересечь турецко-сирийскую границу.Отмечается, что один из задержанных числится в красном бюллетене Интерпола.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html
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хатай (провинция), интерпол, узбекистан, в мире, минобороны турции, сирия