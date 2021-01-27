https://ria.ru/20210127/turisty-1594666973.html

Названы города и страны, которыми интересовались россияне в 2020 году

Названы города и страны, которыми интересовались россияне в 2020 году

Аналитики выяснили, как в 2020 году на фоне пандемии коронавируса изменилась популярность туристических направлений у россиян, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:38

2021-01-27T09:38

2021-01-27T11:05

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карачаево-черкесская республика (кчр)

нижний новгород

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аналитики выяснили, как в 2020 году на фоне пандемии коронавируса изменилась популярность туристических направлений у россиян, сообщает Яндекс.Путешествия.Для этого сравнили данные поисковых запросов за прошлый и позапрошлый годы, а также изучили сведения о востребованности гостиниц разных городов и курортов.В целом популярность туризма в прошлом году заметно снизилась: доля запросов про путешествия в общем потоке упала на 38 процентов. Сильно поменялось соотношение интереса к поездкам по России и другим странам. Если в 2019-м их было примерно поровну, то в прошлом доля запросов про внутренние направления выросла до 70 процентов. Про Турцию, главное зарубежное направление 2019 года, в 2020-м спрашивали в четыре раза меньше. Тем не менее она сохранила за собой первое место в рейтинге туристических стран.На фоне общего снижения интереса к зарубежным поездкам выделяется одно яркое исключение — повышенная популярность Танзании. Она была одной из первых стран, полеты в которую разрешили с началом снятия ограничений. В результате в прошлом году ее восстребованность была в три раза выше, чем в позапрошлом. Анализируя популярность внутренних направлений туризма, эксперты изучили интерес к бронированию отелей в разных городах: подсчитали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.На первом месте в рейтинге российских направлений оказался Сочи: курортом интересовались примерно на 40 процентов чаще, чем в 2019 году. Более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Москва откатилась с первой позиции на третью. Другие большие некурортные города — Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород — тоже заметно потеряли в популярности. В некоторых городах интерес к определенным регионам вырос заметно больше, чем в среднем. Для Волгограда и Воронежа таким направлением стала Калининградская область. Для Москвы и Краснодара — Карачаево-Черкесия. В Нижнем Новгороде, Перми и Уфе особенно сильно вырос интерес к Челябинской области. В Ростове-на-Дону — к курортам Краснодарского края.

https://ria.ru/20210126/turtsiya-1594601602.html

https://ria.ru/20210125/tury-1594449034.html

нижний новгород

москва

уфа

новосибирск

краснодар

волгоград

калининградская область

сочи

турция

екатеринбург

евпатория

севастополь

ростов-на-дону

краснодарский край

воронеж

танзания

калининград

казань

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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