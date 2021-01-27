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Туризм
https://ria.ru/20210127/turisty-1594666973.html
Названы города и страны, которыми интересовались россияне в 2020 году
Названы города и страны, которыми интересовались россияне в 2020 году
Аналитики выяснили, как в 2020 году на фоне пандемии коронавируса изменилась популярность туристических направлений у россиян, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:38
2021-01-27T11:05
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
нижний новгород
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аналитики выяснили, как в 2020 году на фоне пандемии коронавируса изменилась популярность туристических направлений у россиян, сообщает Яндекс.Путешествия.Для этого сравнили данные поисковых запросов за прошлый и позапрошлый годы, а также изучили сведения о востребованности гостиниц разных городов и курортов.В целом популярность туризма в прошлом году заметно снизилась: доля запросов про путешествия в общем потоке упала на 38 процентов. Сильно поменялось соотношение интереса к поездкам по России и другим странам. Если в 2019-м их было примерно поровну, то в прошлом доля запросов про внутренние направления выросла до 70 процентов. Про Турцию, главное зарубежное направление 2019 года, в 2020-м спрашивали в четыре раза меньше. Тем не менее она сохранила за собой первое место в рейтинге туристических стран.На фоне общего снижения интереса к зарубежным поездкам выделяется одно яркое исключение — повышенная популярность Танзании. Она была одной из первых стран, полеты в которую разрешили с началом снятия ограничений. В результате в прошлом году ее восстребованность была в три раза выше, чем в позапрошлом. Анализируя популярность внутренних направлений туризма, эксперты изучили интерес к бронированию отелей в разных городах: подсчитали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.На первом месте в рейтинге российских направлений оказался Сочи: курортом интересовались примерно на 40 процентов чаще, чем в 2019 году. Более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Москва откатилась с первой позиции на третью. Другие большие некурортные города — Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород — тоже заметно потеряли в популярности. В некоторых городах интерес к определенным регионам вырос заметно больше, чем в среднем. Для Волгограда и Воронежа таким направлением стала Калининградская область. Для Москвы и Краснодара — Карачаево-Черкесия. В Нижнем Новгороде, Перми и Уфе особенно сильно вырос интерес к Челябинской области. В Ростове-на-Дону — к курортам Краснодарского края.
https://ria.ru/20210126/turtsiya-1594601602.html
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нижний новгород
москва
уфа
новосибирск
краснодар
волгоград
калининградская область
сочи
турция
екатеринбург
евпатория
севастополь
ростов-на-дону
краснодарский край
воронеж
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), нижний новгород, москва, уфа, новосибирск, краснодар, волгоград, калининградская область, сочи, турция, екатеринбург, евпатория, севастополь, ростов-на-дону, краснодарский край, воронеж, танзания, калининград, казань, челябинская область

Названы города и страны, которыми интересовались россияне в 2020 году

09:38 27.01.2021 (обновлено: 11:05 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОзеро Кара-кель в Карачаево-Черкесской Республике
Озеро Кара-кель в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Аналитики выяснили, как в 2020 году на фоне пандемии коронавируса изменилась популярность туристических направлений у россиян, сообщает Яндекс.Путешествия.
Для этого сравнили данные поисковых запросов за прошлый и позапрошлый годы, а также изучили сведения о востребованности гостиниц разных городов и курортов.
В целом популярность туризма в прошлом году заметно снизилась: доля запросов про путешествия в общем потоке упала на 38 процентов. Сильно поменялось соотношение интереса к поездкам по России и другим странам. Если в 2019-м их было примерно поровну, то в прошлом доля запросов про внутренние направления выросла до 70 процентов.
Про Турцию, главное зарубежное направление 2019 года, в 2020-м спрашивали в четыре раза меньше. Тем не менее она сохранила за собой первое место в рейтинге туристических стран.
На фоне общего снижения интереса к зарубежным поездкам выделяется одно яркое исключение — повышенная популярность Танзании. Она была одной из первых стран, полеты в которую разрешили с началом снятия ограничений. В результате в прошлом году ее восстребованность была в три раза выше, чем в позапрошлом.
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Анализируя популярность внутренних направлений туризма, эксперты изучили интерес к бронированию отелей в разных городах: подсчитали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.
На первом месте в рейтинге российских направлений оказался Сочи: курортом интересовались примерно на 40 процентов чаще, чем в 2019 году. Более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории, Севастополю и Калининграду. Москва откатилась с первой позиции на третью. Другие большие некурортные города — Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Нижний Новгород — тоже заметно потеряли в популярности.
В некоторых городах интерес к определенным регионам вырос заметно больше, чем в среднем. Для Волгограда и Воронежа таким направлением стала Калининградская область. Для Москвы и Краснодара — Карачаево-Черкесия. В Нижнем Новгороде, Перми и Уфе особенно сильно вырос интерес к Челябинской области. В Ростове-на-Дону — к курортам Краснодарского края.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатькуда поехать в выходныеТуризмНовости - ТуризмКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Нижний НовгородМоскваУфаНовосибирскКраснодарВолгоградКалининградская областьСочиТурцияЕкатеринбургЕвпаторияСевастопольРостов-на-ДонуКраснодарский крайВоронежТанзанияКалининградКазаньЧелябинская область
 
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