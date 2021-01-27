https://ria.ru/20210127/sovfed-1594743673.html

Контроль над интернетом узурпировали госструктуры США, заявили в Совфеде

Контроль над интернетом узурпировали госструктуры США, заявили в Совфеде

Американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над всемирной сетью интернет, говорится в принятом в среду... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:32

2021-01-27T10:32

2021-01-27T10:32

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над всемирной сетью интернет, говорится в принятом в среду заявлении Совета Федерации."Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов", - отмечается в документе.Сенаторы подчёркивают, что "незаконные" решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: "Узурпация контроля над интернетом – не вымышленная угроза, а уже реальность"."Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210127/internet-1594742503.html

https://ria.ru/20210127/zayavlenie-1594741519.html

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