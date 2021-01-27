https://ria.ru/20210127/sovfed-1594743673.html
Контроль над интернетом узурпировали госструктуры США, заявили в Совфеде
Контроль над интернетом узурпировали госструктуры США, заявили в Совфеде
Американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над всемирной сетью интернет, говорится в принятом в среду... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:32
2021-01-27T10:32
2021-01-27T10:32
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над всемирной сетью интернет, говорится в принятом в среду заявлении Совета Федерации."Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов", - отмечается в документе.Сенаторы подчёркивают, что "незаконные" решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: "Узурпация контроля над интернетом – не вымышленная угроза, а уже реальность"."Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210127/internet-1594742503.html
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россия, совет федерации рф, сша, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Американские интернет-компании и государственные структуры США
установили монопольный контроль над всемирной сетью интернет, говорится в принятом в среду заявлении Совета Федерации
.
"Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов", - отмечается в документе.
Сенаторы подчёркивают, что "незаконные" решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: "Узурпация контроля над интернетом – не вымышленная угроза, а уже реальность".
"Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов", - говорится в заявлении.