https://ria.ru/20210127/putin-1594799384.html

Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин

Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин

Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:55

2021-01-27T14:55

2021-01-27T14:55

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210127/migratsiya-1594798607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика