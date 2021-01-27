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Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:55
2021-01-27T14:55
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика

Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин

14:55 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинЭкономика
 
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