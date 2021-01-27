https://ria.ru/20210127/putin-1594799384.html
Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:55
2021-01-27T14:55
2021-01-27T14:55
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил президент РФ Владимир Путин."Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.
https://ria.ru/20210127/migratsiya-1594798607.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика