https://ria.ru/20210127/putin-1594797234.html

Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства

Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства

Дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства, ответственность между странами надо увеличить, заявил президент России... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:48

2021-01-27T14:48

2021-01-27T15:02

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства, ответственность между странами надо увеличить, заявил президент России Владимир Путин."Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне очевидно требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20210127/putin-1594799384.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика