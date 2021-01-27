https://ria.ru/20210127/putin-1594797234.html
Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
Дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства, ответственность между странами надо увеличить, заявил президент России... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:48
2021-01-27T14:48
2021-01-27T15:02
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства, ответственность между странами надо увеличить, заявил президент России Владимир Путин."Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне очевидно требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки", - сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/putin-1594799384.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, экономика