https://ria.ru/20210127/privivka-1594744001.html

Посол Шри-Ланки в России привился вакциной "Спутник V"

Посол Шри-Ланки в России привился вакциной "Спутник V"

Посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса во вторник привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", чувствует себя "отлично" и отмечает... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:35

2021-01-27T10:35

2021-01-27T10:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса во вторник привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", чувствует себя "отлично" и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны РИА Новости."Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился. Он также отметил профессионализм врачей, поставивших прививку. Как врач он обращает внимание на многие детали", - сказал представитель дипведомства.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, шри-ланка, в мире