https://ria.ru/20210127/pogoda-1594728448.html

В Москве в среду ожидают небольшой снег и до двух градусов тепла

В Москве в среду ожидают небольшой снег и до двух градусов тепла

Небольшой снег, слабая гололедица вечером и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:07

2021-01-27T08:07

2021-01-27T08:07

елена волосюк

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Небольшой снег, слабая гололедица вечером и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона. Погода нас ожидает пасмурная, облачная, местами возможен небольшой снег, вечером слабая гололедица", - сообщила она.Синоптик добавила, что максимальная температура в городе придется на первую половину дня и составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 2. К вечеру столбики термометров приблизятся к нулевой отметке."Такие температурные показатели на 10-11 градусов выше средних многолетних значений", - отметила Волосюк.Ветер в столичном регионе ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

москва

московская область (подмосковье)

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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество