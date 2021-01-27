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В Москве умерла певица из группы "Восток"
В Москве умерла певица из группы "Восток"
Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T01:39
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происшествия
культура
натэлла ас
россия
музыка
москва
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас.По его словам, исполнительница могла покончить с собой.Коллега погибшей уточнил, что ранее в СМИ сообщили, что умершей якобы была основная вокалистка группы "Восток" Наталья Родина, однако собеседник телеканала опроверг эту информацию.Он также добавил, что редко общался с Натэллой Ас."Восток" — российская поп-группа, приобретшая известность благодаря таким хитам, как "Миражи", "До встречи", "Танец желтых листьев", "Снежная королева".
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происшествия, натэлла ас, россия, музыка, москва

В Москве умерла певица из группы "Восток"

01:39 27.01.2021 (обновлено: 09:08 27.01.2021)
 
© Фото : Instagram-аккаунт @asnatella_actress_modelНателла Ас
Нателла Ас - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @asnatella_actress_model
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас.
По его словам, исполнительница могла покончить с собой.

"В нашей группе мы имеем такую информацию. Она подтверждена. Мы в шоке, потому что она была очень позитивная, жизнерадостная", — отметил собеседник.

Коллега погибшей уточнил, что ранее в СМИ сообщили, что умершей якобы была основная вокалистка группы "Восток" Наталья Родина, однако собеседник телеканала опроверг эту информацию.
Он также добавил, что редко общался с Натэллой Ас.
"Восток" — российская поп-группа, приобретшая известность благодаря таким хитам, как "Миражи", "До встречи", "Танец желтых листьев", "Снежная королева".
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