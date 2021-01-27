https://ria.ru/20210127/pevitsa-1594720140.html

В Москве умерла певица из группы "Восток"

В Москве умерла певица из группы "Восток"

Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T01:39

2021-01-27T01:39

2021-01-27T09:08

происшествия

культура

натэлла ас

россия

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москва

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас.По его словам, исполнительница могла покончить с собой.Коллега погибшей уточнил, что ранее в СМИ сообщили, что умершей якобы была основная вокалистка группы "Восток" Наталья Родина, однако собеседник телеканала опроверг эту информацию.Он также добавил, что редко общался с Натэллой Ас."Восток" — российская поп-группа, приобретшая известность благодаря таким хитам, как "Миражи", "До встречи", "Танец желтых листьев", "Снежная королева".

https://ria.ru/20210125/shalyapin-1594420702.html

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2021

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происшествия, натэлла ас, россия, музыка, москва