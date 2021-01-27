https://ria.ru/20210127/pevitsa-1594720140.html
В Москве умерла певица из группы "Восток"
В Москве умерла певица из группы "Восток"
Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T01:39
2021-01-27T01:39
2021-01-27T09:08
происшествия
культура
натэлла ас
россия
музыка
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594732088_0:28:581:355_1920x0_80_0_0_fa05440a6109818093ed451ccbf58a69.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360" заявил о смерти в Москве бэк-вокалистки Натэллы Ас.По его словам, исполнительница могла покончить с собой.Коллега погибшей уточнил, что ранее в СМИ сообщили, что умершей якобы была основная вокалистка группы "Восток" Наталья Родина, однако собеседник телеканала опроверг эту информацию.Он также добавил, что редко общался с Натэллой Ас."Восток" — российская поп-группа, приобретшая известность благодаря таким хитам, как "Миражи", "До встречи", "Танец желтых листьев", "Снежная королева".
https://ria.ru/20210125/shalyapin-1594420702.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594732088_0:0:581:437_1920x0_80_0_0_1866b5d4c55e1329a14188ae01a89542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, натэлла ас, россия, музыка, москва
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Один из музыкальных продюсеров группы "Восток" в беседе с телеканалом "360
" заявил о смерти в Москве
бэк-вокалистки Натэллы Ас.
По его словам, исполнительница могла покончить с собой.
"В нашей группе мы имеем такую информацию. Она подтверждена. Мы в шоке, потому что она была очень позитивная, жизнерадостная", — отметил собеседник.
Коллега погибшей уточнил, что ранее в СМИ сообщили, что умершей якобы была основная вокалистка группы "Восток" Наталья Родина, однако собеседник телеканала опроверг эту информацию.
Он также добавил, что редко общался с Натэллой Ас.
"Восток" — российская поп-группа, приобретшая известность благодаря таким хитам, как "Миражи", "До встречи", "Танец желтых листьев", "Снежная королева".