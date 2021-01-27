https://ria.ru/20210127/novosibirsk-1594774037.html

Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции

Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции

Правоохранители установили 20-летнего жителя Новосибирска, который через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 23 января,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:16

2021-01-27T13:16

2021-01-27T13:27

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители установили 20-летнего жителя Новосибирска, который через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 23 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов."В частности, в Новосибирске оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы, которым оказался 20-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - сказала Петренко.По данным следствия, мужчина в соцсети призывал участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил о наличии "коктейлей Молотова", а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении полицейских.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html

https://ria.ru/20210126/abakan-1594650325.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия