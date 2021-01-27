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Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции
Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции
Правоохранители установили 20-летнего жителя Новосибирска, который через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 23 января,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:16
2021-01-27T13:27
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители установили 20-летнего жителя Новосибирска, который через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 23 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов."В частности, в Новосибирске оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы, которым оказался 20-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - сказала Петренко.По данным следствия, мужчина в соцсети призывал участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил о наличии "коктейлей Молотова", а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении полицейских.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции

13:16 27.01.2021 (обновлено: 13:27 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции сторонников А. Навального
Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правоохранители установили 20-летнего жителя Новосибирска, который через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 23 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых в социальных сетях призывов.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
13:12
СК расследует 21 дело после незаконных митингов в ряде регионов
"В частности, в Новосибирске оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы, которым оказался 20-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - сказала Петренко.
По данным следствия, мужчина в соцсети призывал участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил о наличии "коктейлей Молотова", а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении полицейских.
"В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти. По аналогичной статье следователями расследуются уголовные дела в Республике Татарстан и Ростовской области", - добавила Петренко.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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