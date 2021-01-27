https://ria.ru/20210127/moskva-1594733743.html

Решение о формате обучения в московских вузах примут до 6 февраля

Решение о формате обучения в московских вузах примут до 6 февраля

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:20

2021-01-27T09:20

2021-01-27T09:22

навигатор абитуриента

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573448679_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a8f96b554fc5b1c0a27f81f03a747152.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России", - написал Собянин в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество