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Решение о формате обучения в московских вузах примут до 6 февраля
Решение о формате обучения в московских вузах примут до 6 февраля
Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:20
2021-01-27T09:20
2021-01-27T09:22
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России", - написал Собянин в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество