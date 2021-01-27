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Биография Архипа Куинджи
Биография Архипа Куинджи
Русский художник-пейзажист Архип Иванович Куинджи родился 27 января (15 января по старому стилю) 1841 года в Мариуполе Российской империи (ныне город на... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:24
2021-01-27T02:24
справки
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Русский художник-пейзажист Архип Иванович Куинджи родился 27 января (15 января по старому стилю) 1841 года в Мариуполе Российской империи (ныне город на Украине). Его дата рождения является предположительной – в архивах хранятся три паспорта художника: в одном из них указано, что он родился в 1841 году, во втором – в 1842 году, а в третьем – в 1843 году.Куинджи в переводе с урумского языка означает "золотых дел мастер", в метрике будущий художник был записан под фамилией Еменджи – "трудовой человек".Семья Куинджи имела греческое происхождение. Отец был сапожником. В 1845 году он умер, вскоре ушла из жизни и мать. http://kuinje.ru/kuinji_biog1.phpМальчика воспитывали дядя и тетя по отцовской линии. Куинджи обучался греческой грамматике у учителя-грека, позже посещал занятия в городском училище.С десятилетнего возраста он работал у подрядчика по строительству церкви, затем у хлеботорговца, который посоветовал Архипу Куинджи поехать в Крым и поступить в ученики к Ивану Айвазовскому. Юноша дошел в Феодосию пешком и пробыл там все лето.Возвратившись в Мариуполь, Куинджи стал работать ретушером у местного фотографа, а затем направился в Одессу, где прожил несколько лет, работая ретушером в фотографии. В начале 1860-х годов он приехал в Петербург, рассчитывая поступить в Академию художеств, но учеником академии так и не стал.В 1868 году, выставив на конкурс картину "Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма", он получил звание свободного художника и стал вольнослушателем академии. В 1872 году за картину "Осенняя распутица" он получил звание классного художника. В 1873 году Куинджи выставил в Обществе поощрения художеств картину "Снег", за которую в 1874 году на международной выставке в Лондоне получил бронзовую медаль. В том же году он выставил в Вене свою картину "Вид на остров Валаам", в Петербурге – "Ладожское озеро".В 1874 году на выставке товарищества передвижных выставок Куинджи представил "Забытую деревню", в 1875 году – картины "Степи" и "Чумацкий тракт", в 1876 году – "Украинскую ночь", которая в 1878 году вместе с "Видом на остров Валаам" и "Чумацким трактом" появилась на всемирной выставке в Париже.В 1877 году Куинджи стал членом товарищества передвижных выставок. В 1878 году художник выставил свои картины "Лес" и "Вечер в Малороссии", в 1879 году – "Север", "Березовую рощу", "После грозы".В 1880 году Куинджи вышел из состава Товарищества передвижных художественных выставок, в этом же он написал "Лунную ночь на Днепре" и самостоятельно провел выставку одной картины. За месяц работы экспозицию посмотрели более 13 тысяч человек. В 1881 году, также отдельно, Куинджи выставил "Березовую рощу", имевшую столь же крупный успех, а в 1882 году – картины "Днепр утром" вместе с "Березовой рощей" и "Ночью на Днепре". После этой выставки до самой смерти своей Куинджи нигде больше картин своих не выставлял, а до 1900-х годов никому и не показывал. В 1901 году устроил в своей мастерской показ картин только для близких друзей, среди которых были химик Дмитрий Менделеев, критик Иероним Ясинский, художник Илья Репин. Среди представленных полотен значились "Христос в Гефсиманском саду", "Вечер на Украине", "Днепр" и последний, третий вариант "Березовой рощи".За годы "затворничества" Куинджи создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.В 1890-х годах Куинджи вел активную преподавательскую деятельность, преподавал в петербургской Академии художеств. С 1892 года – профессор, с 1894 года – профессор-руководитель пейзажной мастерской. В 1897 году он был уволен за поддержку студенческих волнений. Среди его учеников были Аркадий Рылов, Константин Богаевский, Николай Рерих и др.С 1893 года Куинджи был действительным членом Академии художеств.Он был инициатором создания в 1909 году Общества художников, позже получившее название Общество имени А.И. Куинджи.Архип Куинджи тратил большие суммы на поощрение бедных молодых живописцев. В 1904 году он принес в дар Академии художеств 100 тысяч рублей для выдачи 24 ежегодных премий, в 1909 году пожертвовал художественному обществу своего имени 150 тысяч рублей и свое имение в Крыму, а Обществу поощрения художеств – 11,7 тысячи рублей для премии по пейзажной живописи.24 июля (11 июля по старому стилю) 1910 года Архип Куинджи скончался в Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище, позже его прах был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.Художник был женат на Вере Кетчерджи. Детей у супругов не было. В 1989 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Биржевом переулке в доме, где художник провел последние 13 лет жизни, был основан Музей-квартира А.И. Куинджи. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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96
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справки

Биография Архипа Куинджи

02:24 27.01.2021
 
CC0 / Public domain / "Портрет художника А.И. Куинджи" В.М. Васнецова. 1869 год
Портрет художника А.И. Куинджи В.М. Васнецова. 1869 год - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
CC0 / Public domain /
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Русский художник-пейзажист Архип Иванович Куинджи родился 27 января (15 января по старому стилю) 1841 года в Мариуполе Российской империи (ныне город на Украине). Его дата рождения является предположительной – в архивах хранятся три паспорта художника: в одном из них указано, что он родился в 1841 году, во втором – в 1842 году, а в третьем – в 1843 году.
Куинджи в переводе с урумского языка означает "золотых дел мастер", в метрике будущий художник был записан под фамилией Еменджи – "трудовой человек".
Семья Куинджи имела греческое происхождение. Отец был сапожником. В 1845 году он умер, вскоре ушла из жизни и мать. http://kuinje.ru/kuinji_biog1.php
Мальчика воспитывали дядя и тетя по отцовской линии. Куинджи обучался греческой грамматике у учителя-грека, позже посещал занятия в городском училище.
С десятилетнего возраста он работал у подрядчика по строительству церкви, затем у хлеботорговца, который посоветовал Архипу Куинджи поехать в Крым и поступить в ученики к Ивану Айвазовскому. Юноша дошел в Феодосию пешком и пробыл там все лето.
Возвратившись в Мариуполь, Куинджи стал работать ретушером у местного фотографа, а затем направился в Одессу, где прожил несколько лет, работая ретушером в фотографии.
В начале 1860-х годов он приехал в Петербург, рассчитывая поступить в Академию художеств, но учеником академии так и не стал.
В 1868 году, выставив на конкурс картину "Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма", он получил звание свободного художника и стал вольнослушателем академии.
В 1872 году за картину "Осенняя распутица" он получил звание классного художника.
В 1873 году Куинджи выставил в Обществе поощрения художеств картину "Снег", за которую в 1874 году на международной выставке в Лондоне получил бронзовую медаль. В том же году он выставил в Вене свою картину "Вид на остров Валаам", в Петербурге – "Ладожское озеро".
В 1874 году на выставке товарищества передвижных выставок Куинджи представил "Забытую деревню", в 1875 году – картины "Степи" и "Чумацкий тракт", в 1876 году – "Украинскую ночь", которая в 1878 году вместе с "Видом на остров Валаам" и "Чумацким трактом" появилась на всемирной выставке в Париже.
В 1877 году Куинджи стал членом товарищества передвижных выставок. В 1878 году художник выставил свои картины "Лес" и "Вечер в Малороссии", в 1879 году – "Север", "Березовую рощу", "После грозы".
В 1880 году Куинджи вышел из состава Товарищества передвижных художественных выставок, в этом же он написал "Лунную ночь на Днепре" и самостоятельно провел выставку одной картины. За месяц работы экспозицию посмотрели более 13 тысяч человек.
В 1881 году, также отдельно, Куинджи выставил "Березовую рощу", имевшую столь же крупный успех, а в 1882 году – картины "Днепр утром" вместе с "Березовой рощей" и "Ночью на Днепре". После этой выставки до самой смерти своей Куинджи нигде больше картин своих не выставлял, а до 1900-х годов никому и не показывал.
В 1901 году устроил в своей мастерской показ картин только для близких друзей, среди которых были химик Дмитрий Менделеев, критик Иероним Ясинский, художник Илья Репин. Среди представленных полотен значились "Христос в Гефсиманском саду", "Вечер на Украине", "Днепр" и последний, третий вариант "Березовой рощи".
За годы "затворничества" Куинджи создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.
В 1890-х годах Куинджи вел активную преподавательскую деятельность, преподавал в петербургской Академии художеств. С 1892 года – профессор, с 1894 года – профессор-руководитель пейзажной мастерской. В 1897 году он был уволен за поддержку студенческих волнений. Среди его учеников были Аркадий Рылов, Константин Богаевский, Николай Рерих и др.
С 1893 года Куинджи был действительным членом Академии художеств.
Он был инициатором создания в 1909 году Общества художников, позже получившее название Общество имени А.И. Куинджи.
Архип Куинджи тратил большие суммы на поощрение бедных молодых живописцев. В 1904 году он принес в дар Академии художеств 100 тысяч рублей для выдачи 24 ежегодных премий, в 1909 году пожертвовал художественному обществу своего имени 150 тысяч рублей и свое имение в Крыму, а Обществу поощрения художеств – 11,7 тысячи рублей для премии по пейзажной живописи.
24 июля (11 июля по старому стилю) 1910 года Архип Куинджи скончался в Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище, позже его прах был перенесен в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.
Художник был женат на Вере Кетчерджи. Детей у супругов не было.
В 1989 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Биржевом переулке в доме, где художник провел последние 13 лет жизни, был основан Музей-квартира А.И. Куинджи.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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