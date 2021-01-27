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В России за сутки 27 922 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 27 922 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 27 922 человек после COVID-19, за все время - 3 202 483, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:24
2021-01-27T11:24
2021-01-27T13:44
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 922 человек после COVID-19, за все время - 3 202 483, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 922 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 202 483", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5924, Санкт-Петербург - 5795, Подмосковье - 1100.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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