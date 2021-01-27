https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594725206.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T06:09
2021-01-27T06:09
2021-01-27T08:33
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отступит коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594700993_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_39fc64284fdaf953cacd184954889390.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится, считает Горелов.С марта прошлого года в стране зарегистрировали 3,7 миллиона случаев COVID-19, почти 3,2 миллиона человек поправились, 70 тысяч спасти не удалось. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594722723.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594700993_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f5d2b77628e09434a15678fce97c704c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество