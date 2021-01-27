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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594725206.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T06:09
2021-01-27T08:33
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится, считает Горелов.С марта прошлого года в стране зарегистрировали 3,7 миллиона случаев COVID-19, почти 3,2 миллиона человек поправились, 70 тысяч спасти не удалось. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19

06:09 27.01.2021 (обновлено: 08:33 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится, считает Горелов.
С марта прошлого года в стране зарегистрировали 3,7 миллиона случаев COVID-19, почти 3,2 миллиона человек поправились, 70 тысяч спасти не удалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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