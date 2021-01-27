https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594725206.html

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19

В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T06:09

2021-01-27T06:09

2021-01-27T08:33

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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В Роспотребнадзоре рассказали, когда отступит коронавирус

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В марте в России может заметно снизиться заболеваемость COVID-19, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, сейчас фаза медленного роста завершилась и сменилась фазой стабилизации.Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится, считает Горелов.С марта прошлого года в стране зарегистрировали 3,7 миллиона случаев COVID-19, почти 3,2 миллиона человек поправились, 70 тысяч спасти не удалось. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594722723.html

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2021

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество