Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/izrail-1594729497.html
Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами
Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами
Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:23
2021-01-27T08:27
освенцим
холокост
юнеско
иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/81/1563718170_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b4125d5ed9e0f01ade8a22efb8aae1a9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами."Нас призвали в Иерусалим для помощи муниципалитету. Одной из наших миссий была помощь пожилым людям, пережившим холокост. Мы помогали раздать тёплые вещи. Это было очень трогательно", - рассказал РИА Новости майор Службы тыла Павел Белов.Он отметил, что "сейчас, когда в Иерусалиме резко похолодало, это ещё какая-то связь с такими людьми; тёплые вещи помогают, но это символ, что о них не забывают"."Я думаю, и для них это была важная встреча. Пожилые люди уже давно сидят в карантине, и тут они смогли увидеть людей форме. Я знаю по своей бабушке, тоже пережившей холокост, что такое для неё увидеть солдата израильской армии. Я думаю, согревают не только вещи, которые мы привезли, но и возможность увидеть солдата. Их улыбки, наполненные теплом глаза. Для нас это была большая честь", - добавил майор.Белов рассказал, что в армии есть ряд проектов, посвящённых людям, пережившим Холокост, как до карантина, так и сейчас, когда действуют карантинные ограничения. Так, в рамках проекта "Цветок для пережившего холокост" солдата прикрепляют к такому пожилому человеку, они видятся, при необходимости военнослужащие оказывают помощь."Благодаря этим пожилым людям, пережившим холокост, есть наше государство, сильная армия", - сказал Белов.Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210127/kholokost-1594461963.html
https://ria.ru/20200422/1570414974.html
освенцим
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/81/1563718170_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6ebf644eb893f302dc4e4990856a7810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
освенцим, холокост, юнеско, иерусалим, израиль, в мире

Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами

08:23 27.01.2021 (обновлено: 08:27 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алия Судакова
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами.
"Нас призвали в Иерусалим для помощи муниципалитету. Одной из наших миссий была помощь пожилым людям, пережившим холокост. Мы помогали раздать тёплые вещи. Это было очень трогательно", - рассказал РИА Новости майор Службы тыла Павел Белов.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
01:23
Международный день памяти жертв Холокоста
Он отметил, что "сейчас, когда в Иерусалиме резко похолодало, это ещё какая-то связь с такими людьми; тёплые вещи помогают, но это символ, что о них не забывают".
"Я думаю, и для них это была важная встреча. Пожилые люди уже давно сидят в карантине, и тут они смогли увидеть людей форме. Я знаю по своей бабушке, тоже пережившей холокост, что такое для неё увидеть солдата израильской армии. Я думаю, согревают не только вещи, которые мы привезли, но и возможность увидеть солдата. Их улыбки, наполненные теплом глаза. Для нас это была большая честь", - добавил майор.
Белов рассказал, что в армии есть ряд проектов, посвящённых людям, пережившим Холокост, как до карантина, так и сейчас, когда действуют карантинные ограничения. Так, в рамках проекта "Цветок для пережившего холокост" солдата прикрепляют к такому пожилому человеку, они видятся, при необходимости военнослужащие оказывают помощь.
"Благодаря этим пожилым людям, пережившим холокост, есть наше государство, сильная армия", - сказал Белов.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля 2020, 15:10Религия и мировоззрение
Берл Лазар: безразличие – самая страшная сторона Холокоста
 
ОсвенцимХолокостЮНЕСКОИерусалимИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
14:45Путин заявил о риске столкнуться с разрушением базовых свобод
14:45Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
14:45Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
Лента новостейМолния