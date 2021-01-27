https://ria.ru/20210127/izrail-1594729497.html

Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами

Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами

Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:23

2021-01-27T08:23

2021-01-27T08:27

освенцим

холокост

юнеско

иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/81/1563718170_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b4125d5ed9e0f01ade8a22efb8aae1a9.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами."Нас призвали в Иерусалим для помощи муниципалитету. Одной из наших миссий была помощь пожилым людям, пережившим холокост. Мы помогали раздать тёплые вещи. Это было очень трогательно", - рассказал РИА Новости майор Службы тыла Павел Белов.Он отметил, что "сейчас, когда в Иерусалиме резко похолодало, это ещё какая-то связь с такими людьми; тёплые вещи помогают, но это символ, что о них не забывают"."Я думаю, и для них это была важная встреча. Пожилые люди уже давно сидят в карантине, и тут они смогли увидеть людей форме. Я знаю по своей бабушке, тоже пережившей холокост, что такое для неё увидеть солдата израильской армии. Я думаю, согревают не только вещи, которые мы привезли, но и возможность увидеть солдата. Их улыбки, наполненные теплом глаза. Для нас это была большая честь", - добавил майор.Белов рассказал, что в армии есть ряд проектов, посвящённых людям, пережившим Холокост, как до карантина, так и сейчас, когда действуют карантинные ограничения. Так, в рамках проекта "Цветок для пережившего холокост" солдата прикрепляют к такому пожилому человеку, они видятся, при необходимости военнослужащие оказывают помощь."Благодаря этим пожилым людям, пережившим холокост, есть наше государство, сильная армия", - сказал Белов.Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210127/kholokost-1594461963.html

https://ria.ru/20200422/1570414974.html

освенцим

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освенцим, холокост, юнеско, иерусалим, израиль, в мире