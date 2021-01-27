https://ria.ru/20210127/izrail-1594729497.html
Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами
Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами
Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:23
2021-01-27T08:23
2021-01-27T08:27
освенцим
холокост
юнеско
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами."Нас призвали в Иерусалим для помощи муниципалитету. Одной из наших миссий была помощь пожилым людям, пережившим холокост. Мы помогали раздать тёплые вещи. Это было очень трогательно", - рассказал РИА Новости майор Службы тыла Павел Белов.Он отметил, что "сейчас, когда в Иерусалиме резко похолодало, это ещё какая-то связь с такими людьми; тёплые вещи помогают, но это символ, что о них не забывают"."Я думаю, и для них это была важная встреча. Пожилые люди уже давно сидят в карантине, и тут они смогли увидеть людей форме. Я знаю по своей бабушке, тоже пережившей холокост, что такое для неё увидеть солдата израильской армии. Я думаю, согревают не только вещи, которые мы привезли, но и возможность увидеть солдата. Их улыбки, наполненные теплом глаза. Для нас это была большая честь", - добавил майор.Белов рассказал, что в армии есть ряд проектов, посвящённых людям, пережившим Холокост, как до карантина, так и сейчас, когда действуют карантинные ограничения. Так, в рамках проекта "Цветок для пережившего холокост" солдата прикрепляют к такому пожилому человеку, они видятся, при необходимости военнослужащие оказывают помощь."Благодаря этим пожилым людям, пережившим холокост, есть наше государство, сильная армия", - сказал Белов.Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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освенцим, холокост, юнеско, иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости.
Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима
наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами.
"Нас призвали в Иерусалим для помощи муниципалитету. Одной из наших миссий была помощь пожилым людям, пережившим холокост. Мы помогали раздать тёплые вещи. Это было очень трогательно", - рассказал РИА Новости майор Службы тыла Павел Белов.
Он отметил, что "сейчас, когда в Иерусалиме резко похолодало, это ещё какая-то связь с такими людьми; тёплые вещи помогают, но это символ, что о них не забывают".
"Я думаю, и для них это была важная встреча. Пожилые люди уже давно сидят в карантине, и тут они смогли увидеть людей форме. Я знаю по своей бабушке, тоже пережившей холокост, что такое для неё увидеть солдата израильской армии. Я думаю, согревают не только вещи, которые мы привезли, но и возможность увидеть солдата. Их улыбки, наполненные теплом глаза. Для нас это была большая честь", - добавил майор.
Белов рассказал, что в армии есть ряд проектов, посвящённых людям, пережившим Холокост, как до карантина, так и сейчас, когда действуют карантинные ограничения. Так, в рамках проекта "Цветок для пережившего холокост" солдата прикрепляют к такому пожилому человеку, они видятся, при необходимости военнослужащие оказывают помощь.
"Благодаря этим пожилым людям, пережившим холокост, есть наше государство, сильная армия", - сказал Белов.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим
). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
.